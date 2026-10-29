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1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic

Zvezda je zabeležila i šestu evroligašku pobedu, dok je Bajern upisao i sedmi poraz.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Ibon Navaro.

"Čestitam timu na pobedi i dobroj igri u oba pravca. Imali smo 29 asistencija, odlično smo delili loptu, razumeli smo kako treba da igramo protiv različitih odbrana Bajerna. Igrali smo jako dobro, odlična odbrana na Endiju Obstu od starta.Timska pobeda, svi su igrali dobro, čestitam timu još jednom."

Pohvalio je Koloka.

"Koloko je odličan, bio nam je potreban takav igrač. Pre njegovog dolaska, igrali smo i bez njega, kreirali smo nešto, a njega smo u to uveli. Tim je odlično radio i pre njega, ovo je tek deveto kolo. Svaka utakmica je drugačija, svaki tim ima nešto na šta moramo da obratimo pažnju. Sledi težak period, ima stvari na kojima moramo da radimo.

Zvezda ima 16 igrača u rosteru gde svako ima svoju ulogu.

Igrali smo tri različite odbrane tokom utakmice, u zavisnosti od toga ko je bio na terenu. Nekada ćemo doneti dobre odluke i pobediti, a nekada ćemo doneti dobre odluke i izgubiti. Imamo 12 igrača koji su sjajno igrali, a imamo i još četvoricu koja nisu igrala večeras.

Španac je istakao da je ovo sve deo procesa.

"Sve ovo je deo procesa. Nekada morate da doživite poraz i da radite posle toga bolje. Ovo se i nama desilo sada, bilo je bitno kako ćemo da reagujemo. Sada moramo da probamo da odemo na sledeći nivo. Delili smo loptu dobro, imali smo mnogo asistencija, videli smo pasove i pogađali ih, jedan od ključeva pobede bilo je da dodajemo loptu u pravim trenucima i to smo radili dobro."

Objasnio zašto nije igrao Izundu i šta je Koloko doneo Zvezdi.

Svi će doći do prave pozicije. Videli smo kako je Ebuka Izundu igrao prošle godine kao drugi centar, ali je ove sezone u nekim trenucima bio drugi. Ipak, sada će se osećati komfornije. Koloko je bio poslednji deo slagalice koji je sve učinio boljim.Džonatan nam daje neke stvari koje Koloko i Izundu ne mogu, kao i obrnuto. Pred svaku utakmicu ćemo odlučivati ko će igrati. Težak je posao trenera.

Pomenuo je i Davida Kremera.

"Kremer i Nik Vajler-Beb su sjajni, Dobrić isto. Možda nisu uvek u vrhu statistike, ali ljudi koji razumeju košarku vide šta donose. Donose balans timu, ne moraju da igraju sa loptom, imaju mnogo zadataka, potrebni su vam igrači kao što su oni.", zaključio je Španac.