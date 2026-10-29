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Najefikasniji u ekipi Pariza bio je Nadir Hifi sa 26 poena, uz četiri asistencije. Tajson Etjen je dodao 13 poena, Sebastijan Erera je postigao 12 poena, dok je Alize Džonson upisao 11 poena, osam skokova i pet asistencija.

U ekipi Makabija najefikasniji je bio Džimi Klark sa 21 poenom. Bonzi Kolson i Roman Sorkin su dodali po 16 poena, dok je Jam Madar upisao 13 poena i devet asistencija.

Pariz se nalazi na 16. poziciji na tabeli sa tri pobede i šest poraza, dok Makabi, koji je večeras pretrpeo svoj treći uzastopni poraz u Evroligi, zauzima 17. mesto sa skorom 2/7.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Pariz u Istanbulu protiv Efesa, a Makabi u Beogradu protiv Partizana.

(Beta)