"Ovo je najbolja utakmica koju smo igrali otkako sam došao ovde. Znam da je ovo oktobar ali je bitno da postavimo temelje onoga što želimo da igramo. Bože... Drago mi je što je Koloko naš saigrač. Ibon Navaro poznaje košarku i igramo je na najvišem nivou, on je evroligaški trener i sjajno je igrati sa njim. Jako je pametan. Ako nastavimo da igramo ovako ko zna šta može da se dogodi", rekao je Moneke.