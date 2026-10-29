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Košarkaši Crvene zvezde savladali su Bajern sa 103:73 (19:15, 29:16, 31:23, 24:19) u utakmici devetog kola Evrolige.

Foto galerija iz Arene Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic

Zvezda je zabeležila i šestu evroligašku pobedu, dok je Bajern upisao i sedmi poraz.

Posle meča oduševljen partijom svojih saigrača bio je najefikasniji igrač na meču Čima Moneke.

"Ovo je najbolja utakmica koju smo igrali otkako sam došao ovde. Znam da je ovo oktobar ali je bitno da postavimo temelje onoga što želimo da igramo. Bože... Drago mi je što je Koloko naš saigrač. Ibon Navaro poznaje košarku i igramo je na najvišem nivou, on je evroligaški trener i sjajno je igrati sa njim. Jako je pametan. Ako nastavimo da igramo ovako ko zna šta može da se dogodi", rekao je Moneke.

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Čima Moneke promašio zakucavanje na ASVEL Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot