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Nekadašnji as Partizana Dvejn Vašington vratio se u Beograd, a njegov dolazak u Arenu nije prošao nezapaženo!

Ovoga puta gledali smo ga u dresu Bajerna, koji je pretrpeo ubedljiv poraz od Crvene zvezde.

Nakon meča Vašington nije krio da je i dalje navijač crno-belih, a govorio je i o kvalitetima Zvezde, atmosferi u Areni i uspomenama koje ga vežu za Partizan.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic

Vašington je bio najefikasniji pojedinac u redovima poraženog tima sa 16 poena, uz dva skoka i jednu asistenciju. Nakon utakmice stao je pred predstavnike medija i otvoreno govorio o svemu što je obeležilo duel.

Vašington iskreno o igri Zvezde i krizi Bajerna

Amerikanac je najpre priznao da crveno-beli trenutno igraju na izuzetno visokom nivou i da im se mora odati priznanje za rezultate i igre koje pružaju.

"Zvezda trenutno igra veoma dobro. U prethodne dve utakmice odlično su šutirali za tri poena i jednostavno igraju dobru košarku. Treba im odati priznanje za to. Mi se trenutno mučimo i prolazimo kroz manju krizu. Međutim, sezona je duga, imamo mnogo novih igrača i novog trenera, tako da još uvek pokušavamo da pronađemo pravi ritam", rekao je Vašington.

Bajern se nalazi u ozbiljnom rezultatskom problemu u Evroligi, a skor od svega dve pobede i sedam poraza dovoljno govori o situaciji u kojoj se nemački tim nalazi. Vašington je otvoreno govorio o razlozima slabijih rezultata.

"Rekao bih da imamo problem i u napadu i u odbrani, pomalo u svemu. To nije ništa strašno. Kao što sam rekao, imamo novog trenera, nove igrače i novi sistem, na koji mnogi od nas tek treba da se naviknu. Još učimo.

U domaćem prvenstvu nam ide veoma dobro, što se od nas i očekuje. Ali košarka je težak sport, a takmičenje na visokom nivou uvek je zahtevno. U domaćoj ligi smo neporaženi, nastavljamo da dominiramo i igramo na visokom nivou. Potrebno je samo da deo te igre prenesemo i na Evroligu. Imamo još vremena, učimo, napredujemo i nastavljamo da se razvijamo kao ekipa."

"Ja sam navijač Partizana" – Vašington nije zaboravio crno-bele

Ipak, posebnu pažnju privuklo je pitanje o večitom rivalstvu i njegovom nekadašnjem klubu iz Humske. Vašington je dve godine nosio dres Partizana, a njegov odgovor jasno je pokazao da nije zaboravio crno-bele!

"Iskreno, nisam previše razmišljao o dometima Zvezde. Ja sam navijač Partizana, pa sam pratio deo njihovih utakmica. Zvezda je dobar tim. Video sam jednu izjavu, mislim da je neko rekao da bi mogli da budu iznenađenje i da se plasiraju na Fajnal-for. Nisam ih mnogo gledao, ali su kontrolisali utakmicu protiv nas i izgledali su veoma dobro. Ako budu igrali ovako, zaista mogu daleko da doguraju", rekao je Amerikanac.

Zvižduci, srednji prsti i povratak koji neće zaboraviti

Povratak u Beograd očigledno je za Vašingtona bio poseban doživljaj. Iako su ga navijači Crvene zvezde dočekali zvižducima, Amerikanac nije bio iznenađen reakcijama sa tribina. Naprotiv, imao je zanimljiv komentar na atmosferu u Areni.

"Nisam zaista znao šta da očekujem. Naravno, nisam očekivao da će me podržavati ili nešto slično. Čuli smo zvižduke, a bilo je i dece koja su mi pokazivala srednji prst, tako da sam očekivao takvu reakciju. Povratak u Srbiju je na neki način kao povratak kući, tako da mi je bilo drago što sam ponovo doživeo sve to. Bilo je baš lepo."

Dvejn Vašington Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Za kraj, Vašington se prisetio perioda provedenog u Partizanu i otkrio šta će mu iz vremena u crno-belom dresu ostati u najlepšem sećanju.

"Rekao bih osvajanje prvenstva i pobeda u jednoj veoma dobroj utakmici, definitivno", zaključio je Dvejn Vašington.