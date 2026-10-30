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1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic

Ko je propustio meč Zvezda - Bajern, sledeći snimak mora da pogleda. Evo detalja sa ovog susreta...

Šta se sve dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici Crvena zvezda - Bajern Minhen? Krenimo redom...

Zvezda je od starta zaigrala agresivno i sjajnom odbranom pritisla rivala . Blistao je Koloko zahvaljući kome najviše su crveno- beli dva puta imali +8 u prvoj deonici.

Pitanje pobednika faktički je prelomljeno u drugoj četvrtini kada su se crveno-beli raspucali i na poluvremenu otišli sa 48:31.

U nastavku prava egzibicija crveno-belih. Napad je vrhunski funkcionisao, ,pogađali su crveno-beli iz svih pozicija za opštu euforiju u Areni i više nego ubedljivu pobedu.

Najefikasniji je bio Čima Moneke sa 15 poena, po 14 su imali Nvora i Karter, 12 je dodao još Odželej, a 10 je imao David Kramer.

Na drugoj strani je Dvejn Vašington postigao 16 poena, Majls Noris je imao 14 i 6 skokova, a Vladimir Lučić 12 i 4 skoka.

U narednom kolu Zvezda gostuje Olimpijakosu narednog četvrtka, dok Bajern gostuje Asvelu.

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