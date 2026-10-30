NOVO MAGIČNO CRVENO-BELO VEČE! Ko je propustio meč Zvezda - Bajern, ovo MORA da pogleda! Četa Ibona Navara DEMOLIRALA Nemce, evo i kako! (VIDEO)
- Crvena zvezda je u Evroligi savladala Bajern Minhen sa 103:73 i upisala novu utakmicu sa više od 100 poena.
- Tim Ibona Navara je od starta nametnuo agresivnu odbranu, a pitanje pobednika rešeno je već do poluvremena.
- Najefikasniji je bio Čima Moneke sa 15 poena, a Zvezdu u narednom kolu čeka gostovanje Olimpijakosu.
Košarkaši Crvene zvezde odigrali su savršeno duplo kolo Evrolige. Posle ubedljive pobede protiv Makabija (100:78), crveno-beli upisali su novi meč sa 100+ postignutih poena. Ovog puta, moć čete Ibona Navara osetio je minhenski Bajern koji je poražen rezultatom 103:73.
Ko je propustio meč Zvezda - Bajern, sledeći snimak mora da pogleda. Evo detalja sa ovog susreta...
Šta se sve dešavalo na meču?
Šta se sve dešavalo na utakmici Crvena zvezda - Bajern Minhen? Krenimo redom...
Zvezda je od starta zaigrala agresivno i sjajnom odbranom pritisla rivala . Blistao je Koloko zahvaljući kome najviše su crveno- beli dva puta imali +8 u prvoj deonici.
Pitanje pobednika faktički je prelomljeno u drugoj četvrtini kada su se crveno-beli raspucali i na poluvremenu otišli sa 48:31.
U nastavku prava egzibicija crveno-belih. Napad je vrhunski funkcionisao, ,pogađali su crveno-beli iz svih pozicija za opštu euforiju u Areni i više nego ubedljivu pobedu.
Najefikasniji je bio Čima Moneke sa 15 poena, po 14 su imali Nvora i Karter, 12 je dodao još Odželej, a 10 je imao David Kramer.
Na drugoj strani je Dvejn Vašington postigao 16 poena, Majls Noris je imao 14 i 6 skokova, a Vladimir Lučić 12 i 4 skoka.
U narednom kolu Zvezda gostuje Olimpijakosu narednog četvrtka, dok Bajern gostuje Asvelu.
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