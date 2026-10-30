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Košarkaši Pariza stigli su do pobede protiv Makabija rezultatom 99:94.

Ko je propustio ovaj meč - evo najzanimljivijih detalja...

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Kristijan Koloko, Crvena zvezda Izvor: Kurir