NaslovnaSportKošarkaEvroligaMakabi - Pariz 94:99 Evroliga najzanimljiviji detaljiEvroligaBREJK PARIZA PROTIV MAKABIJA! Pogledajte kako je francuski tim stigao do pobede (VIDEO)Prenosi: Kurir SportPet, 30.10.2026. 10:06hKomentarišiDodajte Kurir u vaš Google izborKK Pariz Foto: ÙPtertainment / Sipa USA / ProfimediaSusret je završen rezultatom 94:99...Slušaj vest Košarkaši Pariza stigli su do pobede protiv Makabija rezultatom 99:94. Ko je propustio ovaj meč - evo najzanimljivijih detalja... Ne propustiteEvroligaNOVO MAGIČNO CRVENO-BELO VEČE! Ko je propustio meč Zvezda - Bajern, ovo MORA da pogleda! Četa Ibona Navara DEMOLIRALA Nemce, evo i kako! (VIDEO)Evroliga"NISAM RAZMIŠLJAO O ZVEZDI, JA SAM NAVIJAČ PARTIZANA!" Vašington otvorio dušu posle debakla u Beogradu!EvroligaNOVI TEŽAK ISPIT ZA PARTIZAN! Crno-beli na jednom od nezgodnijih gostovanja u Evroligi! Evo kada i gde možete da gledate utakmicu protiv ŽalgirisaKvotaŠTA KAŽU KLADIONICE PRED VEČERAŠNJI MEČ PARTIZANA I ŽALGIRISA! Evo kakve su kvote, da li vas je ovo iznenadilo? BONUS VIDEO: 00:37Kristijan Koloko, Crvena zvezda Izvor: Kurir