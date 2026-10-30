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Abdula Al Nabuda otkrio je kako je za samo pet minuta započeta velika košarkaška priča Dubaija, govorio o milionskim ulaganjima, transferima, Nikoli Jokiću i NBA ligi, ali i objasnio zašto nikada ne bi krenuo putem nekontrolisanog trošenja novca.

Dubai je za kratko vreme prošao put od petominutne prezentacije do kluba koji je osvojio ABA ligu i postao deo Evrolige!

Iza ambicioznog projekta stoji biznismen Abdula Al Nabuda, koji je u velikom intervjuu za podkast "EuroInsiders" otkrio kako je sve počelo, ko je imao ključnu ulogu u stvaranju kluba i kakve su njegove ambicije za budućnost.

Posebno je zanimljiva priča o prvom susretu sa Dejanom Kamenjaševićem, čovekom koji je godinama verovao u ideju da Dubai jednog dana može da dobije ozbiljan košarkaški klub i zaigra u Evropi.

Al Nabuda je priznao da ga Dejan nije odmah ubedio, ali da je vrlo brzo shvatio koliko je posvećen projektu.

"Sve je počelo predstavljanjem ideje koje je trajalo pet minuta. U pitanju je bio Dejan, kojeg sam upoznao preko jednog prijatelja. Dejan je imao pet minuta da mi predstavi svoju zamisao. Govorio mi je o nečemu o čemu je dugo razmišljao. Danas možemo da kažemo da je to san star deset godina. On je 2016. godine bio u Dubaiju, gde je osnovao košarkašku akademiju. Mislim da je te godine dao intervju u kojem je rekao da mu je san da Dubai jednog dana ima košarkaški tim koji će igrati u Evropi. Zamislite, još 2016. godine! Potrebno je mnogo strasti i volje da biste tako nešto ostvarili. Za sve to moram da mu odam priznanje", ispričao je Al Nabuda za „EuroInsiders“.

A onda je usledio trenutak koji je promenio sve.

"Dejana sam upoznao 2021. godine. Kao što sam rekao, imao je pet minuta da mi predstavi projekat. Došao je i rekao: Mislim da je vreme da Dubai dobije tim koji će igrati u Evropi.“ Biću potpuno iskren. Pogledao sam ga i rekao nešto u stilu: "Dobro, kako god...“ Bilo mi je to pomalo smešno. A onda me je, šezdesetak dana kasnije, otprilike dva meseca posle našeg prvog susreta, pozvao i rekao: „Generalni direktor Evrolige je u Dubaiju i želeo bi da se sastane sa tobom." Tada sam pomislio da ovo već postaje ozbiljno".

U pitanju je bio Đordi Bertomeu, tadašnji prvi čovek Evrolige, koji je došao da se upozna sa projektom. Ipak, put do ostvarenja sna nije bio jednostavan. Promene u rukovodstvu Evrolige i brojni sastanci usporili su čitav proces, ali Al Nabuda nije odustao.

Milioni nisu rešenje

Dubai je već pokazao da može da se takmiči sa najvećima, ali njegov vlasnik tvrdi da novac nije jedino merilo uspeha. Naprotiv, Al Nabuda ne želi da klub postane organizacija koja će nekontrolisano trošiti samo da bi što pre stigla do trofeja.

"Ja ne bih. Ne razmišljam na taj način. Ja sam više čovek koji želi da izgradi veoma čvrstu strukturu, umesto da pomera granice do krajnjih mogućnosti samo kako bi došao do onoga što želi. Ne gledam na stvari tako. Radije bih gradio klub korak po korak nego da zbog nekog cilja odemo predaleko i odstupimo od onoga što smo zamislili" poručio je Al Nabuda.

Još direktniji bio je kada je govorio o prekomernom trošenju novca i pritisku koji takav pristup stvara.

"Morate da budete održivi u svakom aspektu vođenja ove franšize da biste mogli da budete uspešni. Ne možete danas da budete na vrhu, a već sutra na dnu. Ne može vaša kriva stalno da ide gore-dole. To nije održivo. Takođe, mislim da prekomerno trošenje novca stvara pritisak na sve. Prekomerno trošenje je, po mom mišljenju, često emotivna odluka. Mislim da se uspešne franšize ne smeju voditi pod uticajem trenutnih emocija ili odluka donetih u afektu."

A onda je izgovorio rečenicu koja najbolje oslikava njegovu filozofiju:

"Možete da potrošite koliko god novca želite, ali osvajanje Evrolige na kraju se svodi na jednu utakmicu. I ako ta jedna lopta ne uđe u koš, izgubili ste".

Ipak, to ne znači da Dubai neće reagovati kada se pojavi prava prilika na tržištu.

"Imam svoj plan i sprovodim ga. Ali istovremeno sam spreman da iskoristim priliku kada se pojavi. Svaki investitor razmišlja na taj način. Ako se ukaže dobra prilika, zašto je ne biste iskoristili? Zato morate da budete fleksibilni. Ne smete da budete kruti".

1/5 Vidi galeriju Dubai je šampion ABA lige Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©

Vokap je bio želja trenera

Jedna od zanimljivijih tema bio je dolazak Tomasa Vokapa iz Olimpijakosa. Al Nabuda je objasnio kako je Dubai ušao u posao, ali je naglasio da sportske odluke prepušta stručnom štabu.

"Dobili smo informaciju da Tomas neće nastaviti saradnju sa Olimpijakosom. I on je javno rekao da više ne želi da ostane tamo. Ne znam tačno kojim redosledom su se sve stvari odvijale, ali naša informacija bila je da Tomas neće nastaviti sa Olimpijakosom i da je Olimpijakos spreman na dogovor oko njegovog transfera. Ćavi ga je želeo i u suštini je sve bilo vrlo jednostavno. Onda se situacija zakomplikovala. Pa je ponovo postala jednostavna. I na kraju je posao završen".

Na pitanje da li lično učestvuje u pregovorima sa velikim pojačanjima, poput nekih vlasnika evropskih klubova, Al Nabuda je bio jasan:

"Ne bih rekao da to nikada ne bih uradio. Uradio bih ako bi moj tim to tražio od mene. Nikada se ne bih samoinicijativno umešao u pregovore niti bih učestvovao u njima ako ljudi iz kluba ne zatraže moju pomoć".

NBA Evropa?

Vlasnik Dubaija osvrnuo se i na najavljeni projekat NBA Evropa, za koji smatra da ima veliki potencijal, ali da je od početka napravljen pogrešan korak.

"Mislim da je ideja o NBA Evropi odlična. Ali ne mislim da je način na koji su pristupili njenoj realizaciji bio dobar. Mislim da je jedini način da taj projekat uspe bilo partnerstvo sa Evroligom".

Posebno mu smeta što, kako kaže, predstavnici NBA lige nisu dovoljno razumeli evropsku košarkašku kulturu.

"Mislim da je pristup bio agresivan, ali i da nisu dovoljno razumeli kulturu evropske košarke. To je veoma važno. U Sjedinjenim Američkim Državama proširenja liga su uobičajena stvar. U Evropi je to drugačije. Ovde je potrebno vreme".

Zatim je naveo primere koji, prema njegovom mišljenju, najbolje pokazuju koliko je teško tek tako osnovati novi klub na evropskom tržištu.

"Hoćete da mi kažete da sutra možete jednostavno da odlučite da proširite takmičenje tako što ćete osnovati novi tim u Atini? Srećno s tim! Ili u Madridu? Srećno! Upravo je to deo njihove ideje sa kojim se ne slažem".

Otkrio je i da nije imao razgovore sa predstavnicima NBA lige.

JOKIĆ, DŽORDAN I BIRD! Koga bi vlasnik Dubaija doveo da može da bira?

Iako je veliki ljubitelj NBA košarke, Al Nabuda nije želeo da se upušta u izbor najboljeg igrača kojeg bi doveo u svoj klub.

Ja sam veliki ljubitelj NBA lige. Zaista volim NBA. Navijam za Boston Seltikse više od 25 godina.

Kada je dobio pitanje koga bi izabrao kada bi mogao da dovede bilo kog košarkaša na svetu, nakon što je Dimitris Janakopulos kao svoj izbor naveo Nikolu Jokića, odgovorio je:

"Možda nisam toliko ambiciozan. Ja ću se držati svojih igrača".

Voditelji su potom pomenuli Lerija Birda u najboljim godinama i Majkla Džordana.

"Dobro, da..."

Al Nabuda se osvrnuo i na izjavu svog igrača Elija Okoba, koji je rekao da bi pre izabrao sebe nego Majkla Džordana.

"Video sam to. Baš je zabavan taj momak".

Ne želi samo zvezde, već i sopstvenu školu košarke

Jedan od najzanimljivijih delova razgovora odnosio se na budućnost kluba i razvoj mladih košarkaša. Al Nabuda ne želi da Dubai bude samo skup velikih imena i skupih pojačanja. Njegova najveća želja jeste da jednog dana prvi tim dobije igrača koji je rođen i odrastao u tom gradu, a zatim prošao kroz klupsku akademiju.

"To je moja misija. Apsolutno. Želim da razvijamo domaće igrače i upravo zbog toga gradimo našu akademiju".

Njegov san nije samo da akademija stvara talentovanu decu, već da jednog dana iz nje izađe standardni evroligaški košarkaš.

"Hajde da počnemo od jednog igrača. Želim da jedan igrač iz naše akademije jednog dana postane standardni evroligaški košarkaš u mom timu. Želim igrača koji dolazi iz Dubaija, koji je prošao našu akademiju. Može tokom razvoja da ode negde drugde, možda na američki koledž i u NCAA, ili da izabere neki drugi put. Ali želim da se na kraju vrati u Dubai i postane igrač našeg prvog tima. Želim da to bude momak koji je rođen i odrastao u Dubaiju i prošao kroz akademiju Dubaija. To je moj san i moja misija".

Otkrio je i da je jedan mladić iz akademije već dobio priliku u ABA ligi.

"Već smo imali jednog igrača iz naše akademije koji je nastupio u ABA ligi. Prošle sezone je dobio priliku da igra nekih šest ili sedam minuta. Imao je samo 18 godina i postigao je tri poena. Bio sam oduševljen. Zaista sam uživao u tom trenutku".

Koliko je košarka razvijena u Dubaiju, možda najbolje govori podatak koji je izneo prvi čovek kluba.

"Dubai ima 77 registrovanih košarkaških akademija, u gradu koji ima skoro pet miliona stanovnika. Košarka je izuzetno popularna. A kao što znate, Dubai je multikulturalan grad. Ovde žive ljudi iz svih delova sveta. Imamo stanovnike koji dolaze iz gotovo 200 različitih država i nacionalnosti".

Dodao je da njegova akademija okuplja više od 600 dece, uz elitne selekcije do 16 i do 18 godina.

"Dubai nije priča o meni"

Možda i najjača poruka Al Nabude odnosi se na budućnost kluba. Njegova ambicija nije da zauvek ostane čovek koji odlučuje o svemu, već da izgradi organizaciju koja će nastaviti da postoji i kada on više ne bude njen vlasnik.

"Dubai nije priča o meni. Ovde se radi o izgradnji održivog poslovnog sistema koji će jednog dana biti u vlasništvu drugih ljudi, ali će nastaviti da postoji kao jedan od stubova sportskog života ovog grada. Upravo tako vidim budućnost kluba. Dubai je ovde da ostane".

Na pitanje da li bi klub jednog dana mogao da pređe u vlasništvo grada ili navijača, odgovorio je da je još rano za takve procene.

"Ne znam kako će sve izgledati u budućnosti. Ne znam da li će za deset godina klub biti u vlasništvu navijača sa 50 odsto udela ili će grad posedovati 50 odsto. To sada ne mogu da znam. Ali ono što znam jeste da gradim sve temelje ove organizacije tako da ona može da postoji dugoročno".

A onda je poslao poruku koja najbolje oslikava njegovu viziju:

"Nastaviću da ulažem u klub i da ga gradim sve dok ne postane održiv i dok ne nastavi da raste. Nadam se da će jednog dana neko drugi preuzeti tu odgovornost i nastaviti da nosi našu zastavu. Ali potrudiću se da onome ko jednog dana preuzme tu zastavu posao bude lakši nego što je bio meni".

Podrška vlasti Dubaija, kako je istakao, veoma je velika, a posebno je ponosan na činjenicu da klub nosi ime grada.

"Za nas je to pitanje ponosa. Velika je čast da jedna organizacija može da nosi ime Dubaija".

Al Nabuda veruje i da bi njegov projekat mogao da bude početak širenja košarke u čitavom regionu Persijskog zaliva. Kao potencijalne nove centre naveo je Abu Dabi, Dohu, Rijad, Džedu i Bahrein.

"Mislim da svi oni imaju potencijal. Naravno, potrebno je vreme i mnogo rada. Ali mi smo već napravili prvi korak. Bili smo pioniri u tome. Sada postoji model koji drugi mogu da slede. I mislim da će se jednog dana svi oni upustiti u sličnu avanturu".