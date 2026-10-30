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Fenerbahče sprema ozbiljno pojačanje! Evropski šampion je u završnoj fazi pregovora sa iskusnim NBA centrom Dvajtom Pauelom, koji bi uskoro mogao da stigne u Istanbul i pojača ekipu za nastavak sezone.

Kako prenosi specijalizovani košarkaški portal "BasketNews", 35-godišnji Kanađanin nalazi se nadomak potpisa jednogodišnjeg ugovora sa turskim velikanom. Pregovori traju već neko vreme, a za iskusnog centra interesovanje je pokazalo i nekoliko drugih klubova. Ipak, čini se da je Fenerbahče trenutno najbliži njegovom angažovanju.

Pauel je nedavno ostao bez NBA angažmana nakon što su klubovi u oktobru skraćivali sastave pred početak nove sezone. Tako je otvorena mogućnost da prvi put u karijeri zaigra u Evropi, a Istanbul bi mogao da bude njegova naredna destinacija.

Decenija u Dalasu i finale NBA lige

Kanadski centar iza sebe ima čak 13 sezona u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, a najveći deo karijere proveo je u Dalas Maveriksima. Tamo je izgradio reputaciju pouzdanog igrača rotacije, poznatog po velikoj energiji, borbenosti, fizičkoj snazi i nesebičnom doprinosu ekipi.

Pauel je posebno koristan u igri oko obruča, gde se ističe efikasnom realizacijom, ali i u situacijama iz pika. Uz to, ima značajno iskustvo igranja u plej-ofu, a bio je deo ekipe Dalasa koja je 2024. godine stigla do velikog finala NBA lige, u kojem je poražena od Bostona.

Prošle sezone Pauel je za Dalas prosečno beležio 3,3 poena, 4,1 skok i 1,1 asistenciju za oko 14 minuta na parketu.

Tokom NBA karijere odigrao je 768 utakmica, uz prosek od 6,5 poena, 4,2 skoka i jedne asistencije za 17,5 minuta po meču.

Njegova efikasnost ostavila je dubok trag i u istoriji Dalas Maveriksa. Pauel zauzima četvrto mesto u istoriji franšize po procentu uspešnosti šuta iz igre, sa odličnih 60,6 odsto.

Posebno je dominirao u periodu od 2018. do 2020. godine, kada je u više navrata pogađao preko 70 odsto šuteva iz igre.

Ukoliko se pregovori uspešno završe, Fenerbahče bi dobio iskusnog centra sa ogromnim NBA iskustvom, koji bi mogao da donese dodatnu čvrstinu, energiju i kvalitet u reketu.