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Hapoel iz Tel Aviva beleži odlične rezultate na početku tekuće sezone. Sastav koji predvodi grčki stručnjak Dimitris Itudis nakon osam odigranih rundi u Evroligi zauzima treću poziciju na tabeli, uz učinak od šest trijumfa i dva poraza.

U okviru devetog kola elitnog takmičenja, izraelski tim večeras gostuje ekipi Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Za ovaj meč očekuje se povratak srpskog plejmejkera Vasilija Micića, koji je zbog povrede morao da preskoči prethodni duel protiv Efesa tokom nedavnog „duplog kola“.

1/7 Vidi galeriju Vasa Micić, Hapoel Foto: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

Ipak, senku na dobre rezultate i povratak na parket bacaju tvrdnje tamošnjih medija o navodnom sukobu unutar tima. Prema izveštajima iz Izraela, odnos između Micića i trenera Itudisa više nije na nekadašnjem nivou. Kako se navodi, komunikacija između njih dvojice svedena je na minimum, iako je saradnja do skoro delovala besprekorno, dok konkretni uzroci za takvo zahlađenje još uvek nisu poznati.

„To nije nešto što može da se ne primeti. Napetost se jasno oseća. Nešto se dogodilo između Vase i Itudisa i njihov odnos više nije ono što je nekada bio“, tvrde izvori iz Izraela.

Na parketu, Micić je od starta sezone pružio vrlo zapažen doprinos. Dvostruki šampion Evrope sa turskim Efesom u dosadašnjem toku takmičenja prosečno beleži 13,1 poen uz 3,9 asistencija po meču.

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