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Košarkaši Panatinaikosa u devetom kolu Evrolige gostuju ekipi Efesa, a očekivanja pred ovaj duel izneo je šef stručnog štaba atinskog velikana, Željko Obradović.

Zeleni u Istanbul stižu nakon trijumfa nad Olimpijom iz Milana (80:75), dok je njihov naredni rival doživeo ubedljiv poraz od Hapoela iz Tel Aviva. Ipak, srpski stručnjak upozorava da loše izdanje turskog sastava u prošloj rundi ne sme da zavara njegov tim, naglašavajući da Efes raspolaže ozbiljnim kvalitetom.

- Težak poraz Efesa od Hapoela znači da će sigurno sada odigrati drugačiju utakmicu. To je ekipa koja poseduje kvalitet. Ako se sećate, pre nekoliko dana pobedili su Žalgiris na gostovanju, kad su igrali savršenu košarku. Sigurno ćemo se suočiti sa Efesom koji će imati više energije i igrati bolju košarku nego protiv Hapoela - izjavio je Obradović.

1/3 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Panatinaikos - Olimpija Milano Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Harris Xanthopoulos / Zuma Press / Profimedia

Strateg aktuelnog šampiona osvrnuo se i na pritisak javnosti nakon odličnog starta sezone, podsetivši na izuzetno gust raspored i specifičnost elitnog evropskog takmičenja.

- Takva je Evroliga. Ne znam šta ljudi očekuju. Odlično smo započeli sezonu i posle tih prvih utakmica očekivanja su veoma visoka. Utakmice se igraju u kratkim vremenskim razmacima i nije lako. Trudim se da razgovaram sa svojim igračima o tome. Nije važno da li igraš protiv ekipe koja je na dnu tabele, jer to ne pokazuje njenu pravu snagu. Mnogo je utakmica koje se odlučuju u završnici, u poslednjih nekoliko minuta - poručio je trener Panatinaikosa, a potom zaključio:

- Ne mislim da smo pod bilo kakvim pritiskom. Nastavljamo da igramo košarku kakvu treba da igramo. Neke utakmice dobijaš lakše, a neke ne. Uvek postoje određene stvari koje moraš da promeniš kako bi bio spreman za narednu utakmicu. Takav je naš život.

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