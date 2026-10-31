Slušaj vest

Real Madrid je posle velikog rezultatskog uspona doživeo ozbiljan udarac!

Kraljevski klub vezao je šest pobeda u Evroligi nakon katastrofalnog starta i tri uzastopna poraza, ali bi povrede dvojice košarkaša mogle da pokvare sjajnu seriju Madriđana.

Naime, Real je potvrdio da su se povredili Teo Maledon i Mika Jantunen, a posebno zabrinjava stanje francuskog plejmejkera, koji je ove sezone jedan od najvažnijih igrača ekipe.

Maledon je povredio desno koleno, odnosno došlo je do istegnuća, dok Jantunen ima problem sa rupturom u levom stopalu. Za sada nije poznato koliko će obojica odsustvovati sa terena, pa stručni štab Reala sa velikom pažnjom čeka nove informacije o njihovom oporavku.

Maledonov izostanak bio bi ogroman udarac!

Francuski košarkaš igra izvanredno od početka sezone i jedan je od glavnih pokretača igre kraljevskog kluba. Za samo 23 minuta na parketu prosečno beleži 16,3 poena, četiri skoka, 5,2 asistencije i 0,6 ukradenih lopti.

Sa druge strane, Jantunen u proseku postiže 6,3 poena, uz 2,6 skokova i jednu asistenciju po utakmici. Njegovo odsustvo takođe bi dodatno smanjilo mogućnosti trenera Reala u rotaciji.

Real Madrid za dve nedelje očekuje duel sa Crvenom zvezdom u prestonici Španije, a ostaje da se vidi da li će Maledon i Jantunen do tada uspeti da se oporave.