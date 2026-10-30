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16:14

Sastavi

ŽALGIRIS - PARTIZAN

Hala: Žalgirio arena

Sudije: Emil Mogulkoč, Đordi Alijaga, Hjuz Tepenije

ŽALGIRIS: Braun, Akobundu-Ehiogu, Edvards, Li, Tubelis, Lo, Sleva, Valančijunas, Evans, Grigonis, Butkevičijus, Ulanovas. Trener: Tomas Masijulis 

PARTIZAN: Olmen, Džons, Vildosa, Tompson, Frenks, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj. Trener: Đoan Penjaroja 