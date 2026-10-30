ŽALGIRIS - PARTIZAN 0:0
Evroliga
ŽALGIRIS - PARTIZAN: Crno-beli na jednom od najtežih gostovanja! Ima li izlaza iz "Zelene šume"?
Košarkaši Partizana u okviru 9. kola Evrolige gostuju Žalgirisu.
Obe ekipe imaju učinak od po četiri pobede i poraza.
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16:16
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16:14
Sastavi
ŽALGIRIS - PARTIZAN
Hala: Žalgirio arena
Sudije: Emil Mogulkoč, Đordi Alijaga, Hjuz Tepenije
ŽALGIRIS: Braun, Akobundu-Ehiogu, Edvards, Li, Tubelis, Lo, Sleva, Valančijunas, Evans, Grigonis, Butkevičijus, Ulanovas. Trener: Tomas Masijulis
PARTIZAN: Olmen, Džons, Vildosa, Tompson, Frenks, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj. Trener: Đoan Penjaroja
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