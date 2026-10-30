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Utakmicama u petak kompletirano je deveto kolo u Evroligi.

Dobar deo utakmica je bio očekivan, ali smo prisustvovali i nekim iznenađenjima koji su poremetili stanje na tabeli.

1/5 Vidi galeriju Žalgiris - Partizan, Evroliga 30.10.2026 Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Panatinaikos je poražen u Istanbulu od Efesa, što je njegov drugi poraz, pa su sada na vrhu izjednačeni atinski klubovi.

Sledi grupa od sedam timova sa po šest pobeda, a predvodi ih trećeplasirana Crvena zvezda.

Pet pobeda ima samo Žalgiris, i on se nalazi na desetom mestu, poslednjem koji vodi u doigravanje.

Od 11. do 15. mesta nalazi se pet klubova sa po četiri pobede. Među njima je i Partizan posle poraza u Kaunasu od Žalgirisa, pa je sada na 12. mestu.

Nema dileme da je dosadašnji deo sezone u ovom takmičenju doneo dosta uzbuđenja, a izjednačenost ekipa se ogleda i u činjenici da se od 3. do 15. mesta nalaze timovi koje dele samo dve pobede.