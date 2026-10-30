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Ipak, naredna runda donosi im jedan od najtežih mogućih ispita, megdan protiv Olimpijakosa, tima koji po svim parametrima slovi za jednog od glavnih pretendenata na evropski tron.

Posao četi sa Malog Kalemegdana mogao bi u značajnoj meri biti olakšan, s obzirom na to da strateg Pirejaca Jorgos Barcokas bije teške bitke sa nagomilanim kadrovskim problemima i povredama ključnih aduta. Da situacija po grčkog velikana bude još alarmantnija, nad sudbinom najveće letnje akvizicije atinskih crveno-belih, Žana Montera, nadvila se ozbiljna senka hirurškog zahvata.

Žan Montero u dresu Olimpijakosa Foto: Irina R Hipolito / AFP / Profimedia, Irina R H/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Prema saznanjima uglednog grčkog portala „Sport24”, sjajni as suočava se sa oštećenjem meniskusa kolena, zbog čega je vrlo verovatno da će morati da bude podvrgnut artroskopskoj operaciji. Montero se već izvesno vreme nalazi u trenažno-rehabilitacionom procesu, ali konzervativne terapije i dosadašnje metode oporavka nisu donele željeni napredak, pa medicinski tim ozbiljno razmatra radikalnije poteze. Ukoliko definitivno padne odluka o odlasku „pod nož”, očekuje se da bi period pauze i rehabilitacije iznosio najmanje mesec dana.

Izostanak dominikanskog beka predstavljao bi ogroman udarac za ambicije Olimpijakosa, imajući u vidu da Montero ove sezone u elitnom takmičenju pruža impresivne partije, beležeći u proseku 15,5 poena, 3,5 skokova i 4,5 asistencija na šest odigranih mečeva.

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