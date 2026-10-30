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Najvatrenija navijačka frakcija Žalgirisa, dobro poznata grupa „Green White Boys”, povukla je nesvakidašnji potez i odlučila da iz sopstvene kase u potpunosti pokrije finansijsku kaznu od 30.000 evra, koju je disciplinska komisija Evrolige odrezala litvanskom velikanu zbog neprimerenog simbola na transparentu tokom okršaja sa atinskim Olimpijakosom.

Prema navodima vodećeg litvanskog portala „Delfi”, kontroverzni detalj nalazio se u samom uglu parole koja je krasila tribine na ovosezonskoj evroligaškoj premijeri pred domaćom publikom u Kaunasu.

1/4 Vidi galeriju Fenerbahče - Žalgiris 99:80 Evroliga Foto: Agit Erdi Ulukaya / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Čelnici elitnog takmičenja nisu imali milosti prema takvom propustu u organizaciji, pa su klubu pored žestoke novčane kazne od 30.000 evropskih novčanica izrekli i oštru disciplinsku meru, obavezno smanjenje kapaciteta „Žalgirio arene” na 80 odsto za predstojeći meč.

Glavni krivac i inicijator ovog incidenta ubrzo je identifikovan, a reč je o pojedincu kome su lokalni organi reda već uručili prekršajnu prijavu i novčanu kaznu u iznosu od 150 evra.

Ipak, kako čitav teret i nesmotrenost pojedinca ne bi pali na klupski budžet, tribina je stala u zaštitu organizacije: pripadnici navijačke grupe preuzeli su punu materijalnu odgovornost i rešili da do poslednjeg centa sami isplate penal Evroligi.