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Utakmica 9. kola Evrolige između Dubaija i Hapoela iz Tel Aviva bila je u prekidu nekoliko minuta u finišu treće četvrtine.

Razlog prekida bila je povreda Tomaša Satoranskog.

Košarkaš Hapoela je posle ofanzivnog skoka nezgodno pao i, čini se, snažno glavom udario o parket. Počeo je da se trese, pa su igrači odmah zatražili medicinsku pomoć.

Evroliga, Tomas Satoranski
Foto: Printskrin

 Koliko je situacija bila ozbiljna govori reakcija košarkaša oba tima, koji su u šoku i neverici pokrivali lica da ne bi gledali ovu, u krajnju ruku, neprijatnu situaciju.

Posle nekoliko minuta, Satoranski je odveden u svlačionicu.

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"Produženi" tajm-aut Hapoela Izvor: Kurir sport