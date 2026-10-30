Koliko je situacija bila ozbiljna govori reakcija košarkaša oba tima, koji su u šoku i neverici pokrivali lica
Evroliga
JEZIVE SCENE: Košarkaš Hapoela udario glavom o parket i počeo da se trese! Igrači se hvatali za glavu
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Utakmica 9. kola Evrolige između Dubaija i Hapoela iz Tel Aviva bila je u prekidu nekoliko minuta u finišu treće četvrtine.
Razlog prekida bila je povreda Tomaša Satoranskog.
Košarkaš Hapoela je posle ofanzivnog skoka nezgodno pao i, čini se, snažno glavom udario o parket. Počeo je da se trese, pa su igrači odmah zatražili medicinsku pomoć.
Foto: Printskrin
Koliko je situacija bila ozbiljna govori reakcija košarkaša oba tima, koji su u šoku i neverici pokrivali lica da ne bi gledali ovu, u krajnju ruku, neprijatnu situaciju.
Posle nekoliko minuta, Satoranski je odveden u svlačionicu.
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