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Crno-beli su u utakmici 9. kola izgubili od Žalgirisa u Kaunasu sa 87:80 (27:21, 17:19, 25:17, 18:23). 

Nakon meča, trener Partizana Đoan Penjaroja je rekao:

- Na kraju, ponosan sam na svoju ekipu. Nije lako takmičiti se svih 40 minuta i da dođete u situaciju da pobedite utakmicu, ali smo jako loše šutirali za tri poena. Nije lako nastaviti i boriti se sa takvim stvarima. Nadam se da ćemo popraviti naše procente za tri. Nekoliko početnih minuta u prvoj i trećoj četvrtini je bilo loše, ali kažem, srećan sam i ponosan sam na svoje momke - rekao je Penjaroja.

Žalgiris - Partizan, Evroliga 30.10.2026 Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Ekipu Đoana Penjaroje sada očekuju četiri utakmice kod kuće, protiv Makabija, Baskonije, Valensije i Bešiktaša.

U timu Partizana Nikola Tanasković je briljirao sa 19 poena. Itan Tompson je postigao 15 poena, a Luka Vildoza 14.

Kod domaćina Karsten Edvards je postigao 17 poena, Jonas Valančijunas 16, a Azuolas Tubelis 11 poena.

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doček za Đoana Penjaroju u Areni Izvor: MONDO