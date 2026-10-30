- Na kraju, ponosan sam na svoju ekipu. Nije lako takmičiti se svih 40 minuta i da dođete u situaciju da pobedite utakmicu, ali smo jako loše šutirali za tri poena. Nije lako nastaviti i boriti se sa takvim stvarima. Nadam se da ćemo popraviti naše procente za tri. Nekoliko početnih minuta u prvoj i trećoj četvrtini je bilo loše, ali kažem, srećan sam i ponosan sam na svoje momke - rekao je Penjaroja.