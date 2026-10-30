PRVE REČI ĐOANA PENJAROJE POSLE PORAZA OD ŽALGIRISA! Trener Partizana je ponosan na svoje igrače: "Nije lako nastaviti i boriti se sa takvim stvarima..."
Crno-beli su u utakmici 9. kola izgubili od Žalgirisa u Kaunasu sa 87:80 (27:21, 17:19, 25:17, 18:23).
Nakon meča, trener Partizana Đoan Penjaroja je rekao:
- Na kraju, ponosan sam na svoju ekipu. Nije lako takmičiti se svih 40 minuta i da dođete u situaciju da pobedite utakmicu, ali smo jako loše šutirali za tri poena. Nije lako nastaviti i boriti se sa takvim stvarima. Nadam se da ćemo popraviti naše procente za tri. Nekoliko početnih minuta u prvoj i trećoj četvrtini je bilo loše, ali kažem, srećan sam i ponosan sam na svoje momke - rekao je Penjaroja.
Ekipu Đoana Penjaroje sada očekuju četiri utakmice kod kuće, protiv Makabija, Baskonije, Valensije i Bešiktaša.
U timu Partizana Nikola Tanasković je briljirao sa 19 poena. Itan Tompson je postigao 15 poena, a Luka Vildoza 14.
Kod domaćina Karsten Edvards je postigao 17 poena, Jonas Valančijunas 16, a Azuolas Tubelis 11 poena.