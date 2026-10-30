Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Nikola Tanasković sa 19 poena, uz pet skokova. Itan Tompson je dodao 15 poena, šest skokova i četiri asistencije, dok je Luka Vildoza postigao 14 poena.
Evroliga
CRNO-BELI UPISALI NOVI PORAZ U EVROLIGI! Duplo kolo za zaborav, pogledajte kako je Partizan izgubio od Žalgirisa! Ovo su NAJZANIMLJIVIJI MOMENTI! VIDEO
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Košarkaši Partizana izgubili su večeras na gostujućem terenu u Kaunasu od Žalgirisa 80:87 (21:17, 19:17, 17:25, 18:23), u utakmici devetog kola Evrolige.
Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:
Partizan se nalazi na 12. poziciji na tabeli sa četiri pobede i pet poraza, dok Žalgiris, koji je večeras zabeležio svoj treći uzastopni trijumf u Evroligi, zauzima 10. mesto sa skorom 5/4.
Žalgiris - Partizan, Evroliga 30.10.2026 Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia
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Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Makabi iz Tel Aviva, dok će Žalgiris igrati na gostujućem terenu u Istanbulu protiv Bešiktaša.
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