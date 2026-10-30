Kako se navodi, Si će pojačati litvanski Lijetkabelis, koji se klupe vodi srpski trener Nenad Čanak.

"Bandža Si je okončao svoj drugi period u Partizanu i kao slobodan igrač će pojačati tim Lijetkabelisa. Bandža, hvala ti na svemu i želimo ti mnogo uspeha u novom timu", naveo je Partizan na društvenim mrežama.

Francuski košarkaš je 28. septembra potpisao kratkoročni ugovor sa Partizanom, kada je drugi put u karijeri obukao "crno-beli" dres.

Si je ove sezone odigrao pet utakmica u Evroligi, gde je prosečno beležio jedan poen i 1,4 skoka, dok je u ABA ligi na četiri meča imao učinak od pet poena i 1,8 skokova.

(Tanjug)