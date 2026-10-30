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Košarkaši Dubaija pobedili su večeras na svom terenu ekipu Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 97:83 u meču devetog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Dubaija bio je Filip Petrušev sa 20 poena i tri skoka. Eli Okobo je postigao 18 poena, a Dvejn Bejkon je ubacio 17.

1/5 Vidi galeriju Filip Petrušev Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U redovima Hapoela istakao se Vasilije Micić sa 15 poena, sedam asistencija i četiri skoka. Danijel Oturu je dao 14 poena, dok su Išmail Vejnrajt i Antonio Blejkni zabeležili po 11.

Hapoel se nalazi na šestom mestu na tabeli Evrolige sa šest pobeda i tri poraza, dok je Dubai na osmoj poziciji sa istim učinkom.