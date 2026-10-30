Imao je španski stručnjak da zameri svom igraču, ali se videli i da je Stivens pokušao sebe da odbrani
Evroliga
SUKOB NA KLUPI PARTIZANA: Penjaroja pobesneo na Stivensa! Pogledajte kako je to izgledalo
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Ne ide baš najbolje crno-belima od početka. Stekli su rano dvocifren zaostatak, a onda u nastavku smanjivali rezultat.
Žalgiris - Partizan, Evroliga 30.10.2026 Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia, Printskrin
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Trener Đoan Penjaroja ne može da bude zadovoljan, a to se najbolje videli sredinom druge četvrtine kada je pobesneo na Lamara Stivensa.
Imao je španski stručnjak da zameri svom igraču, ali se videli i da je Stivens pokušao sebe da odbrani.
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