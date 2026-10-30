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Košarkaši Partizana u 9. kolu Evrolige gostuju Žalgirisu.

Ne ide baš najbolje crno-belima od početka. Stekli su rano dvocifren zaostatak, a onda u nastavku smanjivali rezultat.

Žalgiris - Partizan, Evroliga 30.10.2026 Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia, Printskrin

Trener Đoan Penjaroja ne može da bude zadovoljan, a to se najbolje videli sredinom druge četvrtine kada je pobesneo na Lamara Stivensa.

Imao je španski stručnjak da zameri svom igraču, ali se videli i da je Stivens pokušao sebe da odbrani.

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