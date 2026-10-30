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Iskusni košarkaš Hapoela Tomaš Satoranski hitno je transportovan u bolnicu u Dubaiju nakon jezivog pada i izuzetno teške povrede zarađene na evroligaškom parketu.

Češki internacionalac je nakon promašenog šuta Vasilija Micića krenuo na skok, ali je u vazduhu u potpunosti izgubio ravnotežu i nekontrolisano pao, udarivši direktno glavom o tvrdu podlogu. Prizor je bio više nego mučan, Satoranski je ostao nepomično da leži na terenu, gotovo u besvesnom stanju, dok je dvorana zanemela u iščekivanju lekarske intervencije.

Tomaš Satoranski Foto: Screenshot, EPA/ALEJANDRO GARCIA, Profimedia

Prve i najsvežije informacije o zdravstvenom stanju češkog plejmejkera novinarima je nedugo nakon nemilog događaja predočio šef stručnog štaba  Hapoela, stručnjak Dimitris Itudis:

"Nadamo se da nije ništa ozbiljno, to je sada najvažnije", rekao je Itudis i potom dodao:

"Najvažnije je moliti se da je Satoranski dobro, to je najvažnije. Svestan je i pod punom kontrolom, nadajmo se da nema ništa ozbiljno. Lekari su ga obavestili da je dobro. Videćemo da li će biti hospitalizovan ovde ili će leteti nazad sa nama".

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