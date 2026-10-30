Košarkaši Efesa pobedili su večeras na svom terenu u Istanbulu Panatinaikos 83:68 (21:18, 24:19, 16:14, 22:17), u utakmici devetog kola Evrolige.
Evroliga
ŽELJKO OBRADOVIĆ PRETRPEO DRUGI PORAZ U EVROLIGI! Panatinaikos izgubio od Efesa - bivši košarkaši Partizana srušili grčkog velikana!
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Najefikasniji u ekipi Efesa bili su Kolin Malkom i Bruno Fernando sa po 15 poena. Kameron Pejn je dodao 14 poena i osam asistencija, Dario Šarić je upisao 11 poena i 12 skokova, dok je Džordan Lojd postigao 10 poena.
U ekipi Panatinaikosa, koju sa klupe predvodi srpski trener Željko Obradović, je najefikasniji bio Kendrik Nan sa 17 poena, dok je Najdžel Hejs-Dejvis dodao 11 poena.
Željko Obradović na meču Panatinaikos - Olimpija Milano Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Harris Xanthopoulos / Zuma Press / Profimedia
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Matijas Lesor je utakmicu završio sa pet poena i 11 skokova, od kojih su sedam bili u napadu.
Efes zauzima 13. mesto na tabeli sa četiri pobede i pet poraza, dok je Panatinaikos prvi sa skorom 7/2.
Efes će u narednom kolu u Istanbulu dočekati Pariz, dok će Panatinaikos igrati na gostujućem terenu protiv Real Madrida.
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