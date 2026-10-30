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Crno-beli će se sastati s italijanskim timom u 15. kolu Evrolige, ali je promenjen termin ovog susreta.

Meč je prvobitno bio zakazan za petak 4. decembar, od 20.30, ali će se prema novom rasporedu igrati u četvrtak 3. decembra, s početkom u 21.00.

Duel Partizana i Virtusa biće odigran u dvorani Paladoza u Bolonji.

Iz italijanskog kluba saopšteno je da će informacije o prodaji ulaznica biti objavljene u narednim nedeljama.

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