Košarkaši Partizana odigraće gostujuću evroligašku utakmicu protiv Virtusa u Bolonji dan ranije nego što je prvobitno bilo planirano.
Evroliga
PROMENA PLANOVA: Promenjen termin Partizanovog meča u Evroligi
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Crno-beli će se sastati s italijanskim timom u 15. kolu Evrolige, ali je promenjen termin ovog susreta.
Meč je prvobitno bio zakazan za petak 4. decembar, od 20.30, ali će se prema novom rasporedu igrati u četvrtak 3. decembra, s početkom u 21.00.
Duel Partizana i Virtusa biće odigran u dvorani Paladoza u Bolonji.
Iz italijanskog kluba saopšteno je da će informacije o prodaji ulaznica biti objavljene u narednim nedeljama.
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