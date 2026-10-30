"Ništa u Evroligi nije lako. Svaka utakmica nam je kao poslednja, ponosan sam na igrače i navijače i drago mi je što igramo pred njima. Pomažu igračima da igraju ovako dobro. Znamo šta želimo, šta je nas cilj i kakvu odbranu želimo da igramo. Igrali smo dobru odbranu na Džonsu, zaustavili smo ga i zadovoljan sam", rekao je trener Žalgirisa.