OGLASIO SE TRENER ŽALGIRISA POSLE POBEDE NAD PARTIZANOM! Odmah je spomenuo jednog košarkaša crno-belih, tvrdi da je ovo bio ključ uspeha!
Košarkaši Partizana izgubili su večeras na gostujućem terenu u Kaunasu od Žalgirisa 80:87 (21:17, 19:17, 17:25, 18:23), u utakmici devetog kola Evrolige.
Nakon utakmice, utiske je izneo trener Žalgirisa, Tomas Masiulis:
"Ništa u Evroligi nije lako. Svaka utakmica nam je kao poslednja, ponosan sam na igrače i navijače i drago mi je što igramo pred njima. Pomažu igračima da igraju ovako dobro. Znamo šta želimo, šta je nas cilj i kakvu odbranu želimo da igramo. Igrali smo dobru odbranu na Džonsu, zaustavili smo ga i zadovoljan sam", rekao je trener Žalgirisa.
Partizan se nalazi na 12. poziciji na tabeli sa četiri pobede i pet poraza, dok Žalgiris, koji je večeras zabeležio svoj treći uzastopni trijumf u Evroligi, zauzima 10. mesto sa skorom 5/4.
Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Makabi iz Tel Aviva, dok će Žalgiris igrati na gostujućem terenu u Istanbulu protiv Bešiktaša.