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Košarkaši Partizana izgubili su večeras na gostujućem terenu u Kaunasu od Žalgirisa 80:87 (21:17, 19:17, 17:25, 18:23), u utakmici devetog kola Evrolige.

Nakon utakmice, utiske je izneo trener Žalgirisa, Tomas Masiulis:

"Ništa u Evroligi nije lako. Svaka utakmica nam je kao poslednja, ponosan sam na igrače i navijače i drago mi je što igramo pred njima. Pomažu igračima da igraju ovako dobro. Znamo šta želimo, šta je nas cilj i kakvu odbranu želimo da igramo. Igrali smo dobru odbranu na Džonsu, zaustavili smo ga i zadovoljan sam", rekao je trener Žalgirisa.

Žalgiris - Partizan, Evroliga 30.10.2026 Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan se nalazi na 12. poziciji na tabeli sa četiri pobede i pet poraza, dok Žalgiris, koji je večeras zabeležio svoj treći uzastopni trijumf u Evroligi, zauzima 10. mesto sa skorom 5/4.

Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Makabi iz Tel Aviva, dok će Žalgiris igrati na gostujućem terenu u Istanbulu protiv Bešiktaša.

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