Gosti su nadoknadili 13 poena minusa u finišu i na kraju serijom trojki uspeli da stignu do vredne pobede
Evroliga
DRAMATIČNA POBEDA SRPSKOG SELEKTORA: Dušan Alimpijević slavio u Bolonji posle velikog preokreta
Slušaj vest
Bešiktaš, srpskog selektora Dušana Alimpijevića, savladao je Virtus u Bolonji košem Konora Morgana 0.1 sekund pre kraja.
Žalgiris - Partizan, Evroliga 30.10.2026 Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Turski tim je slavio sa 103:101 u utakmici 9. kola i upisao petu pobedu.
Gosti su nadoknadili 13 poena minusa u finišu i na kraju serijom trojki uspeli da stignu do vredne pobede.
Reaguj
Komentariši