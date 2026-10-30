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Bešiktaš, srpskog selektora Dušana Alimpijevića, savladao je Virtus u Bolonji košem Konora Morgana 0.1 sekund pre kraja.

Žalgiris - Partizan, Evroliga 30.10.2026 Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Turski tim je slavio sa 103:101 u utakmici 9. kola i upisao petu pobedu.

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Pobeda Virtusa u poslednjoj sekundi  Izvor: Arena sport 2

Gosti su nadoknadili 13 poena minusa u finišu i na kraju serijom trojki uspeli da stignu do vredne pobede.

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00:40
Pobeda Virtusa u poslednjoj sekundi  Izvor: Arena sport 2