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Košarkaši Olimpijakosa pobedili su večeras kao domaćini u Ano Liosiji Olimpiju iz Milana 84:78 (25:19, 19:25, 25:17, 15:17), u utakmici devetog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Olimpijakosa bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 24 poena, dok je Saša Vezenkov dodao 23 poena.

1/5 Vidi galeriju Žalgiris - Partizan, Evroliga 30.10.2026 Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski centar u ekipi Olimpijakosa Nikola Milutinov proveo je samo četiri minuta na terenu i utakmicu je završio bez postignutog poena.

U ekipi Olimpije najefikasniji je bio Ar Džej Kol sa 17 poena. Mozes Rajt je dodao 16 poena, dok je srpski bek Marko Gudurić postigao 14 poena.

Olimpijakos je drugi na tabeli sa sedam pobeda i dva poraza, dok Olimpija iz Milana zauzima pretposlednje, 19. mesto sa skorom 1/8.

Olimpijakos će u narednom kolu u Ano Liosiji biti domaćin protiv Crvene zvezde, dok će Olimpija u Milanu dočekati Valensiju.

Barselona je na svom terenu pobedila Valensiju 98:94 (30:25, 14:17, 25:26, 29:26), i zabeležila svoj treći uzastopni trijumf u Evroligi.

Najefikasniji u ekipi Barselone bio je Džastin Robinson sa 22 poena. Žoel Para je dodao 19 poena, dok je Kevin Panter postigao 18 poena.

U ekipi Valensije najefikasniji je bio Armoni Bruks sa 26 poena, dok je Hasijel Rivero dodao 12 poena i sedam skokova.

Oba kluba imaju po šest pobeda i tri poraza - Barselona je osma na tabeli, dok Valensija zauzima peto mesto.

Oba tima će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Barselona u Sofiji protiv Hapoela iz Tel Aviva, a Valensija u Milanu protiv Olimpije.

Bešiktaš je na gostujućem terenu u Bolonji pobedio Virtus 103:101 (24:24, 23:30, 23:20, 33:27).

Najefikasniji u ekipi Bešiktaša, koju sa klupe predvodi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević, bio je Loni Voker sa 30 poena (7/11 šut za tri poena), uz pet asistencija i četiri skoka. Skoti Vilbekin je dodao 16 poena, dok su Venjen Gejbrijel i David Dežulijus postigli po 11 poena.

U ekipi Virtusa najefikasniji je bio Derik Olston Džunior sa 19 poena, dok je Trent Frejžer dodao 15 poena.

Oba kluba imaju po četiri pobede i pet poraza - Bešiktaš zauzima 11. mesto na tabeli, dok se Virtus nalazi na 13. poziciji.

Bešiktaš će u narednom kolu u Istanbulu dočekati Žalgiris, dok će Virtus u Bolonji biti domaćin protiv Dubaija.

Asvel je na svom terenu u Lionu pobedio Baskoniju 94:79 (26:16, 23:23, 26:20, 19:20).