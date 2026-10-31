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Kakav spektakl u Bolonji!

Bešiktaš Dušana Alimpijevića napravio je preokret za pamćenje i savladao Virtus sa 103:101, iako je na manje od četiri minuta do kraja gubio čak 13 poena razlike! Kada je delovalo da je sve gotovo, ekipa srpskog trenera ubacila je u neverovatnu brzinu, a onda je Konor Morgan trojkom u samoj završnici zadao domaćinu poslednji udarac!

Virtus je dugo kontrolisao utakmicu. Posle izjednačene prve četvrtine, domaćin je na poluvremenu imao prednost 54:47, a uoči poslednjih deset minuta vodio je 74:70.

A onda je usledio finiš za infarkt!

Virtus je u četvrtoj četvrtini uspeo da ode na velikih 94:81 i činilo se da je pobeda već upisana. Međutim, Bešiktaš se nije predavao. Loni Voker je preuzeo odgovornost, pogađao kada je bilo najpotrebnije i pokrenuo veliki povratak gostiju.

Njegova trojka u završnici smanjila je zaostatak na samo poen, a Bešiktaš je zatim uspeo da dođe do poslednjeg napada. Lopta je stigla do Konora Morgana, koji je ostao dovoljno miran da pogodi trojku za 103:101 i izazove erupciju oduševljenja na klupi turskog tima!

Virtus više nije imao vremena za odgovor. Bešiktaš je za samo nekoliko minuta istopio ogromnu prednost domaćina i odneo pobedu iz Bolonje!

00:40 Pobeda Virtusa u poslednjoj sekundi Izvor: Arena sport 2

Voker odigrao utakmicu karijere, Morgan postao heroj

Apsolutni junak Bešiktaša bio je Loni Voker, koji je ubacio čak 30 poena, uz četiri skoka i pet asistencija. Pogodio je sedam trojki iz 11 pokušaja i postavio novi rekord Bešiktaša po broju poena jednog igrača u utakmici Evrolige!

Skot Vilbekin dodao je 16 poena, dok su Vejn Gabrijel i Džeremaja DeDžulijus postigli po 11. Ipak, poslednji udarac pripao je Morganu, koji je završio sa deset poena, ali će se njegova trojka dugo prepričavati.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Kod Virtusa je najefikasniji bio Derik Olston sa 19 poena, dok je Trent Frejzer dodao 15.

Bešiktaš je ovom pobedom stigao do četvrtog trijumfa u Evroligi, dok je Virtus upisao peti poraz. A Dušan Alimpijević i njegovi igrači mogu da budu ponosni - u Bolonji su izveli jedan od najluđih preokreta ove sezone!