KAKAV PREOKRET, OVO JE NEVEROVATNO! Alimpijevićevo čudo u Bolonji: Vratili se iz mrtvih, pa TROJKOM U POSLEDNJOJ SEKUNDI nokautirali Virtus! (VIDEO)
- Bešiktaš Dušana Alimpijevića pobedio je Virtus u Bolonji 103:101, iako je na manje od četiri minuta do kraja gubio 13 poena razlike.
- Loni Voker je predvodio preokret sa 30 poena i postavio rekord Bešiktaša u Evroligi, a Konor Morgan je trojkom rešio meč u završnici.
Kakav spektakl u Bolonji!
Bešiktaš Dušana Alimpijevića napravio je preokret za pamćenje i savladao Virtus sa 103:101, iako je na manje od četiri minuta do kraja gubio čak 13 poena razlike! Kada je delovalo da je sve gotovo, ekipa srpskog trenera ubacila je u neverovatnu brzinu, a onda je Konor Morgan trojkom u samoj završnici zadao domaćinu poslednji udarac!
Virtus je dugo kontrolisao utakmicu. Posle izjednačene prve četvrtine, domaćin je na poluvremenu imao prednost 54:47, a uoči poslednjih deset minuta vodio je 74:70.
A onda je usledio finiš za infarkt!
Virtus je u četvrtoj četvrtini uspeo da ode na velikih 94:81 i činilo se da je pobeda već upisana. Međutim, Bešiktaš se nije predavao. Loni Voker je preuzeo odgovornost, pogađao kada je bilo najpotrebnije i pokrenuo veliki povratak gostiju.
Njegova trojka u završnici smanjila je zaostatak na samo poen, a Bešiktaš je zatim uspeo da dođe do poslednjeg napada. Lopta je stigla do Konora Morgana, koji je ostao dovoljno miran da pogodi trojku za 103:101 i izazove erupciju oduševljenja na klupi turskog tima!
Virtus više nije imao vremena za odgovor. Bešiktaš je za samo nekoliko minuta istopio ogromnu prednost domaćina i odneo pobedu iz Bolonje!
Voker odigrao utakmicu karijere, Morgan postao heroj
Apsolutni junak Bešiktaša bio je Loni Voker, koji je ubacio čak 30 poena, uz četiri skoka i pet asistencija. Pogodio je sedam trojki iz 11 pokušaja i postavio novi rekord Bešiktaša po broju poena jednog igrača u utakmici Evrolige!
Skot Vilbekin dodao je 16 poena, dok su Vejn Gabrijel i Džeremaja DeDžulijus postigli po 11. Ipak, poslednji udarac pripao je Morganu, koji je završio sa deset poena, ali će se njegova trojka dugo prepričavati.
Kod Virtusa je najefikasniji bio Derik Olston sa 19 poena, dok je Trent Frejzer dodao 15.
Bešiktaš je ovom pobedom stigao do četvrtog trijumfa u Evroligi, dok je Virtus upisao peti poraz. A Dušan Alimpijević i njegovi igrači mogu da budu ponosni - u Bolonji su izveli jedan od najluđih preokreta ove sezone!