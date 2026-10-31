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Prvi put otkako je napustio Beograd, Sterling Braun našao se oči u oči sa Partizanom i zabeležio pobedu protiv bivšeg kluba! Žalgiris je u Kaunasu bio bolji od crno-belih (87:80), a Amerikanac je posle utakmice imao mnogo toga da kaže.

Bivši igrač crno-belih govorio je o odnosu sa nekadašnjim klubom, odlasku iz Humske, ali i o Džabariju Parkeru, sa kojim je prošle sezone delio svlačionicu. Nije želeo da upire prstom ni u koga, a posebno je naglasio da Partizanu i dalje želi sve najbolje.

Jedna od tema bila je i utakmica u kojoj je Žalgiris uspeo da zaustavi Karlika Džonsa. Braun odlično poznaje kvalitete nekadašnjeg saigrača, zbog čega je posebno istakao koliko je bilo važno ograničiti njegov učinak.

"Karlik je pokretač njihove ekipe, odličan igrač koji može da promeni utakmicu. Izuzetno je važno bilo da ga ograničimo i uspeli smo u tome zajedničkim naporom. Odličan je strelac, opasan sa svih pozicija, pa smo želeli da mu otežamo svaki potez", rekao je Braun.

1/4 Vidi galeriju Sterling Braun u dresu Žalgirisa Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Sterling o Partizanu

Iako više ne nosi crno-beli dres, Braun nije prestao da prati dešavanja u Humskoj. Njegove reči jasno pokazuju da rastanak nije promenio odnos prema klubu za koji je nastupao.

"Naravno da pratim Partizan i želim da vidim kako igra. Kao što sam već rekao, želim im sve najbolje i nikome ništa ne zameram. Pratiću ih kao što pratim i ostale klubove za koje sam igrao", poručio je Amerikanac.

Posebno zanimljiv deo razgovora odnosio se na Džabarija Parkera i njegov rastanak sa Partizanom. Braun je sa nekadašnjim saigračem proveo prethodnu sezonu i smatra da je njegov kvalitet neupitan, iako saradnja sa crno-belima nije donela očekivane rezultate.

„Bila je to nesrećna situacija za obe strane. Džabari je sjajan čovek van terena i odličan igrač na njemu. Jednostavno nije uspelo. Ne krivim nikoga i ne upirem prstom ni u koga. Mislim da je mogao da nam pomogne prošle sezone, kao i ekipi ove. Njegov talenat govori sam za sebe, ali neke stvari su se dogodile. Želim mu sve najbolje i mnogo uspeha", istakao je Braun.

Žalgiris ima velike planove, Braun cilja Fajnal-for

Amerikanac se osvrnuo i na sopstveni odlazak iz Partizana. Nije želeo da otkriva detalje eventualnih pregovora o ostanku, ali je jasno stavio do znanja da je zadovoljan izborom nove sredine.

"Bila je to komplikovana situacija, mnogo toga se dešavalo. Mogu da kažem da je Žalgiris pokazao veliko interesovanje. Sada sam srećan tu gde jesam i radujem se pobedama, svakodnevnom napretku, plasmanu u plej-of i pokušaju da odemo još dalje. Ciljevi su visoki i tome se radujem", rekao je Braun.

U Kaunasu se još privikava na drugačiji sistem igre, ali veruje da će kako sezona bude odmicala biti sve korisniji ekipi. Posebno ističe važnost odbrane i usvajanja trenerskih zahteva.

"Pokušavam da shvatim kako mogu da pomognem ekipi, gde sam joj najpotrebniji i kada mogu da napadnem i budem agresivan. Ali prvo moram da odradim posao u odbrani. Trener mi stalno skreće pažnju na to. Počinjem da usvajam principe i taktičke zamisli, da mi postaju prirodni i da bez razmišljanja budem na pravom mestu."

Braun je svestan da u Žalgirisu ima drugačiju ulogu nego u Partizanu i da dobija manje prilika za šut, ali tvrdi da to ne utiče na njegov pristup.

"Sve je u kontinuitetu i radu. Bez obzira na to da li imam više ili manje šuteva, rad i priprema moraju da ostanu isti. Moram da doprinesem i pronađem način da pomognem ekipi da pobedi. Biću spreman, nastaviću da radim i koristiću prilike kada se ukažu."

A kada je reč o krajnjim ambicijama litvanskog velikana, Braun nije postavio skromne ciljeve. Naprotiv, veruje da Žalgiris ima kvalitet da se umeša u borbu za završni turnir Evrolige.

"Nebo nam je granica. Imamo odlične igrače na svim pozicijama, samo moramo da nastavimo da gradimo igru i pronalazimo rešenja kao tim. Napredujemo iz dana u dan, na treninzima. Momci žele da budu bolji, da rade prave stvari, igraju u okviru sistema i veruju mu."

Na kraju je jasno poručio šta je cilj ekipe iz Kaunasa:

"Želimo da budemo ekipa za Fajnal-for. Kada se posvetimo tom cilju i pronađemo način da do njega dođemo, verujem da možemo da uspemo", zaključio je Braun.

Kurir sport/Meridian sport