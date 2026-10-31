Slušaj vest

Dva meča, dva poraza i samo 14 poena Karlika Džonsa!

Asvel i Žalgiris pronašli su način da neutrališu najboljeg igrača Partizana, zagorčaju mu život na parketu i potpuno poremete napad crno-belih. Kada su mu oduzeli prodore, prostor za kreaciju i mogućnost da preuzme kontrolu, ekipa Đoana Penjaroje ostala je bez svog glavnog pokretača i upisala dva teška poraza.

Džons je navikao navijače Partizana na partije u kojima diktira tempo, probija protivničke odbrane i preuzima odgovornost kada se utakmica lomi. Međutim, duplo kolo pokazalo je koliko je teško crno-belima kada rival uspe da mu zatvori sve prilaze košu. Umesto prepoznatljivih prodora i lakih poena, gledali smo plejmejkera koji se muči da pronađe prostor, teško dolazi do šuta i sve češće mora da traži druga rešenja.

Brojke najbolje oslikavaju neočekivano loša izdanja prve zvezde crno-belih. Protiv Asvela je za nešto manje od 26 minuta ubacio sedam poena, uz šut 3/9 iz igre i 0/1 za tri poena. Upisao je i četiri skoka i pet asistencija, ali je izgubio čak četiri lopte. Ni u Kaunasu nije uspeo da se vrati na prepoznatljiv nivo. Žalgirisu je takođe ubacio sedam poena, ali uz veoma loših 3/14 iz igre i 0/3 za tri poena. Imao je pet skokova i sedam asistencija, uz dve izgubljene lopte.

1/6 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Kada se sve sabere, Džons je u dva meča šutirao 6/23 iz igre, nije pogodio nijednu trojku i izgubio je šest lopti. Posebno je zabrinjavajuće što je u oba susreta završio sa po sedam poena, daleko ispod učinka na koji je Partizan navikao. Nije problem samo u tome što nije pogađao - protivnici su uspeli da ga nateraju da veliki deo energije potroši na borbu za svaki centimetar prostora.

Asvel i Žalgiris primenili su sličan recept: agresivan pritisak na loptu, čvrst kontakt i stalno zatvaranje prostora za prodor. Džons je često nailazio na više igrača ispred sebe, a svaki pokušaj da ubrza igru donosio je novi fizički duel. Kada bi uspeo da prođe prvog čuvara, pomoć iz reketa čekala ga je spremna. Tako je Partizanov prvi napadački adut sve češće bio primoran da odustane od svojih najjačih oružja.

Naravno, takva odbrana ne bi bila toliko uspešna da ostatak Partizanovog tima redovno kažnjava protivničko fokusiranje na Karlika. Upravo je tu najveći problem. Kada rival pošalje dodatnog čuvara na Džonsa ili zatvori reket, neko drugi mora da iskoristi prostor, pogodi otvoren šut ili samostalno kreira napad. Crno-beli, međutim, još nemaju dovoljno konstantnih rešenja da bi protivnike naterali da promene plan.

U Kaunasu su pojedinci pokušali da preuzmu odgovornost. Nikola Tanasković ubacio je 19 poena, Itan Tompson 15, a Luka Vildoza 14. Partizan je imao čak 20 asistencija, što pokazuje da lopta nije stajala, ali je šut spolja bio veliki problem - svega pet pogodaka iz 23 pokušaja za tri poena. Žalgiris je, s druge strane, bio sigurniji u ključnim trenucima i sa linije slobodnih bacanja napravio značajnu razliku.

1/5 Vidi galeriju Žalgiris - Partizan, Evroliga 30.10.2026 Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Zato bi bilo pogrešno reći da su dva poraza isključivo Karlikova krivica. Njegov učinak jeste bio daleko ispod očekivanja, ali je problem mnogo širi. Partizan previše zavisi od njegove sposobnosti da probije odbranu i pokrene napad, dok ostali igrači još ne pružaju dovoljno kontinuiteta da bi rasteretili glavnu zvezdu. Dolazak novih pojačanja trebalo bi da donese širinu, ali potrebno je vreme da se novajlije uklope i počnu da daju konkretan doprinos u Evroligi.

Posebno zabrinjava što su protivnici dobili prilično jasan putokaz kako da napadnu Partizan. Ako uspeju da uspore Džonsa, zatvore mu prodor i nateraju ga da igra daleko od koša, crno-beli mogu da upadnu u ozbiljne napadačke probleme. A kada se tome dodaju oscilacije u šutu, problemi u skoku i povremeni padovi u odbrani, jasno je koliko posla čeka Penjaroju.

Ipak, sezona je duga i dva loša meča ne znače da je Karlik izgubio kvalitet ili da Partizan nema odgovor. Ali crno-beli moraju da pronađu način da njihov plejmejker ne bude jedina prava pokretačka snaga ekipe. U suprotnom, svaki protivnik koji uspe da ga zaustavi imaće ozbiljnu šansu da zaustavi i ceo Partizan.