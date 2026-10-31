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Košarkaš Bešiktaša Loni Voker najkorisniji je igrač (MVP) devetog kola Evrolige, saopšteno je iz takmičenja.

Voker je u pobedi "orlova" nad Virtusom u Bolonji (103:101) ostvario indeks korisnosti 36.

Postigao je 30 poena (2/4 dvojke, 7/11 trojke i 5/9 slobodna bacanja), a imao je četiri skoka, pet asistencija i jednu ukradenu loptu.

Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

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Pobeda Virtusa u poslednjoj sekundi  Izvor: Arena sport 2