Evroliga
UTAKMICA ZA PAMĆENJE! Loni Voker MVP kola Evrolige
- Loni Voker iz Bešiktaša proglašen je za MVP-ja devetog kola Evrolige.
- U pobedi nad Virtusom u Bolonji 103:101 ostvario je indeks korisnosti 36.
- Postigao je 30 poena, uz četiri skoka, pet asistencija i jednu ukradenu loptu.
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Košarkaš Bešiktaša Loni Voker najkorisniji je igrač (MVP) devetog kola Evrolige, saopšteno je iz takmičenja.
Voker je u pobedi "orlova" nad Virtusom u Bolonji (103:101) ostvario indeks korisnosti 36.
Postigao je 30 poena (2/4 dvojke, 7/11 trojke i 5/9 slobodna bacanja), a imao je četiri skoka, pet asistencija i jednu ukradenu loptu.
Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia
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