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Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković vraća se na teren u utakmici protiv Kluža, saopštio je danas klub.

Partizan će u ponedeljak u 13 časova dočekati Kluž u Hali sportova na Novom Beogradu, a Marinković konkuriše za sastav devet meseci posle povrede i operacije Ahilove tetive.

1/3 Vidi galeriju Vanja Marinković na treningu pred Bajern Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs

"Kapiten Partizana Vanja Marinković se u potpunosti priključio trenažnom procesu i na raspolaganju je treneru Penjaroji od naredne utakmice protiv Kluža", stoji u klupskoj objavi.

Dodaje se da je posle kontrolnih pregleda ustanovljeno je da će Derek Vilis biti u stanju da se priključi timu tokom druge nedelje novembra.

"Tonje Džekiri je u procesu oporavka i njegova situacija se prati. U skladu sa reakcijom tela na određenu terapiju, centar crno-belih će podizati intenzitet rada na treninzima. Okvirna procena vremena do potpunog oporavka je oko dve nedelje", zaključuju iz Partizana.