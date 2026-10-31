KONAČNO! Povreda je prošlost: Vanja Marinković u timu Partizana
- Vanja Marinković se vraća u tim Partizana za meč protiv Kluža, devet meseci posle povrede i operacije Ahilove tetive.
- Kapiten crno-belih je potpuno priključen trenažnom procesu i na raspolaganju je treneru Penjaroji od naredne utakmice.
Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković vraća se na teren u utakmici protiv Kluža, saopštio je danas klub.
Partizan će u ponedeljak u 13 časova dočekati Kluž u Hali sportova na Novom Beogradu, a Marinković konkuriše za sastav devet meseci posle povrede i operacije Ahilove tetive.
"Kapiten Partizana Vanja Marinković se u potpunosti priključio trenažnom procesu i na raspolaganju je treneru Penjaroji od naredne utakmice protiv Kluža", stoji u klupskoj objavi.
Dodaje se da je posle kontrolnih pregleda ustanovljeno je da će Derek Vilis biti u stanju da se priključi timu tokom druge nedelje novembra.
"Tonje Džekiri je u procesu oporavka i njegova situacija se prati. U skladu sa reakcijom tela na određenu terapiju, centar crno-belih će podizati intenzitet rada na treninzima. Okvirna procena vremena do potpunog oporavka je oko dve nedelje", zaključuju iz Partizana.