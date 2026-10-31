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Voker je u utakmici protiv Virtusa, u kojoj je njegova ekipa pobedila 103:101, zabeležio 30 poena (7/11 šut za tri poena), pet asistencija, četiri skoka, ukradenu loptu, osam iznuđenih faulova i indeks korisnosti 36, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.

Američkom beku je ovo drugi put da osvaja priznanje za MVP-a kola Evrolige u karijeri, a ovo je ujedno i prvi put da je nekom košarkašu Bešiktaša pripala ta nagrada ove sezone.

1/5 Vidi galeriju Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Nakon Vokera, najveće indekse korisnosti u prošlom kolu imali su bek Real Madrida Teo Maledon sa 35 indeksnih poena i košarkaš Pariza Nadir Hifi sa 30 indeksnih poena.

Sa po 29 indeksnih poena potom slede krilni centar Crvene zvezde Čima Moneke, plejmejker Asvela Taj Taj Vašington i centar Baskonije Kenet Farid.