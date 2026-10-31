AUUU, ŠTA OVO BI! BRUTALNA PARTIJA VOKERA PROTIV VIRTUSA ODUŠEVILA EVROPU! Pogledajte zbog čega je as Bešiktaša uzeo MVP priznanje! VIDEO
Voker je u utakmici protiv Virtusa, u kojoj je njegova ekipa pobedila 103:101, zabeležio 30 poena (7/11 šut za tri poena), pet asistencija, četiri skoka, ukradenu loptu, osam iznuđenih faulova i indeks korisnosti 36, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.
Američkom beku je ovo drugi put da osvaja priznanje za MVP-a kola Evrolige u karijeri, a ovo je ujedno i prvi put da je nekom košarkašu Bešiktaša pripala ta nagrada ove sezone.
Nakon Vokera, najveće indekse korisnosti u prošlom kolu imali su bek Real Madrida Teo Maledon sa 35 indeksnih poena i košarkaš Pariza Nadir Hifi sa 30 indeksnih poena.
Sa po 29 indeksnih poena potom slede krilni centar Crvene zvezde Čima Moneke, plejmejker Asvela Taj Taj Vašington i centar Baskonije Kenet Farid.
Pogledajte njegove najbolje poteze sa ove utakmice: