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Nakon uvodnih devet rundi nove sezone Evrolige, beogradski večiti rivali dočekuju nastavak takmičenja u dijametralno suprotnom raspoloženju. Sjajna forma pozicionirala je Crvenu zvezdu pri samom vrhu tabele, dok se Partizan suočava sa serijom lošijih rezultata, što direktno utiče na prognoze za plasman u samu završnicu.

Crveno-beli su u proteklih sedam susreta slavili čak šest puta, a jedini neuspeh doživeli su upravo u derbiju protiv Partizana. Sa ukupnim učinkom 6-3, tim sa Malog Kalemegdana trenutno drži treću poziciju, mada identičan odnos pobeda i poraza deli još čak devet ekipa.

Sa druge strane, crno-beli zauzimaju 12. mesto uz bilans od četiri pobede i pet poraza. Koliko je takmičenje ove godine ujednačeno oslikava i podatak da isti učinak imaju svi timovi u rasponu od 11. do 15. pozicije.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Statistika predviđa Zvezdu direktno u plej-ofu

Prve projekcije specijalizovanog analitičkog portala „Figurei8iht“ donose znatno više razloga za zadovoljstvo pristalicama Crvene zvezde:

Direktan plasman u plej-of (Top 6): 56% šansi

Prednost domaćeg terena (Top 4): 35% šansi

Plasman u plej-in (Top 10): 88% šansi

Projektovana pozicija: 5. mesto na kraju regularnog dela (izbegavanje doigravanja u plej-inu)

Teži put za crno-bele

Kada je u pitanju Partizan, statistički modeli predviđaju znatno komplikovaniju borbu:

Plasman u plej-in (Top 10): 41% šansi

Direktan ulazak u plej-of (Top 6): svega 11% šansi

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