PANIKA I CRVENI ALARM U PARTIZANU, NIKAD BOLJE PROGNOZE ZA ZVEZDU! Šta nas čeka u nastavku evroligaške sezone?! Isplivali podaci koji će zanimati večite!
- Crvena zvezda je posle devet kola Evrolige treća sa učinkom 6-3 i u sjajnoj je formi pred nastavak sezone.
- Statistički modeli joj daju 56 odsto šansi za direktan plej-of i 88 odsto za plej-in, uz projekciju petog mesta.
- Partizan je 12. sa 4-5, a prognoze mu daju samo 11 odsto za plej-of i 41 odsto za plej-in.
Nakon uvodnih devet rundi nove sezone Evrolige, beogradski večiti rivali dočekuju nastavak takmičenja u dijametralno suprotnom raspoloženju. Sjajna forma pozicionirala je Crvenu zvezdu pri samom vrhu tabele, dok se Partizan suočava sa serijom lošijih rezultata, što direktno utiče na prognoze za plasman u samu završnicu.
Crveno-beli su u proteklih sedam susreta slavili čak šest puta, a jedini neuspeh doživeli su upravo u derbiju protiv Partizana. Sa ukupnim učinkom 6-3, tim sa Malog Kalemegdana trenutno drži treću poziciju, mada identičan odnos pobeda i poraza deli još čak devet ekipa.
Sa druge strane, crno-beli zauzimaju 12. mesto uz bilans od četiri pobede i pet poraza. Koliko je takmičenje ove godine ujednačeno oslikava i podatak da isti učinak imaju svi timovi u rasponu od 11. do 15. pozicije.
Statistika predviđa Zvezdu direktno u plej-ofu
Prve projekcije specijalizovanog analitičkog portala „Figurei8iht“ donose znatno više razloga za zadovoljstvo pristalicama Crvene zvezde:
Direktan plasman u plej-of (Top 6): 56% šansi
Prednost domaćeg terena (Top 4): 35% šansi
Plasman u plej-in (Top 10): 88% šansi
Projektovana pozicija: 5. mesto na kraju regularnog dela (izbegavanje doigravanja u plej-inu)
Teži put za crno-bele
Kada je u pitanju Partizan, statistički modeli predviđaju znatno komplikovaniju borbu:
Plasman u plej-in (Top 10): 41% šansi
Direktan ulazak u plej-of (Top 6): svega 11% šansi
BONUS VIDEO: