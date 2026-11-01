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Uprava Panatinaikosa, na čijoj klupi sedi Željko Obradović, uspostavila je prve kontakte sa centrom Virtusa Alijem Dija­rom, javljaju grčki mediji. Eventualni prelazak košarkaša iz Malija u Atinu zavisiće od raspleta situacije na NBA tržištu, gde grčki tim prvenstveno traži odgovarajuće pojačanje.

1/3 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Panatinaikos - Olimpija Milano Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Harris Xanthopoulos / Zuma Press / Profimedia

Kako je u podkastu „Skorakijas“ otkrio novinar Jorgos Sifakis, rukovodstvo „zelenih“ drži Dijaru kao opciju, ali će prelomiti tek nakon 15. novembra, kada definitivno sagleda mogućnosti koje nudi NBA liga. Konkretni pregovori sa timom iz Bolonje još uvek nisu zvanično započeti, mada je interesovanje sa atinske strane već jasno iskazano.

Potraga za pojačanjem u reketu podstaknuta je zdravstvenim biltenom atinskog sastava, tačnije neizvesnošću oko povreda Matijasa Lesora i Mustafe Fala.

Čitav posao podrazumevao bi i ozbiljne finansijske izdatke:

Plata u Virtusu: Dijara u Bolonji trenutno prihoduje oko 400.000 evra po sezoni.

Ponuda Panatinaikosa: Grčki velikan spreman je da mu udvostruči primanja i ponudi oko 800.000 evra godišnje, uz potencijalnu saradnju na tri sezone.

Obeštećenje: Virtus za prevremeni raskid ugovora navodno potražuje sumu od približno 1.000.000 evra.

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