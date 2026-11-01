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Iskusni bek Hapoela iz Tel Aviva, Tomaš Satoranski, uspešno je prošao sve neophodne medicinske preglede i otpušten je na kućno lečenje, dva dana nakon nezgodnog pada tokom evroligaškog meča protiv ekipe Dubaija.

Foto: Printskrin

Izraelski klub se oglasio zvaničnim saopštenjem u kojem potvrđuje ove informacije, uz napomenu da će medicinski tim nastaviti da prati stanje doskorašnjeg prvotimca Barselone, kao i da će javnost biti blagovremeno obaveštena o narednim koracima u njegovom oporavku.

Iako povreda češkog košarkaša nije teže prirode, izvesno je da će izvesno vreme provesti van parketa.

Kada je reč o takmičarskom ritmu, ekipa koju predvodi Dimitris Itudis trenutno se nalazi na šestom mestu na tabeli Evrolige sa učinkom 6-3, nakon polovičnog uspeha u prethodnom duplom kolu. Hapoel već u četvrtak očekuje novi težak izazov, kada im u goste dolazi Barselona.

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