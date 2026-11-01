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Ekipi Panatinaikosa to je bio prvi poraz u prvenstvu.

U ekipi Arisa, Konor Morgan je imao 21 poen, dok je dva manje upisao Adam Mokoka, Nenad Dimitrijević utakmicu je okončao sa 14 poena, a dvocifren je bio još Robinson sa 11 poema, kao i Vasilis Toliopulos sa 14 poena.

Geršon Jabusele je sa 22 poena bio najefikasniji u redovima Panatinaikosa.

Ovo je i drugi poraz zaredom Panatinaikosa, posle neuspeha u Istanbulu protiv Efesa, a sledi im zahtevno gostovanje u petak ekipi Real Madrida.

Olimpijakos je ranije danas slavio u duelu protiv Peristerija i to veoma ubedljivo sa 91:62.

Tim iz Pireja je tako napravi sjajnu uvertiru pred duel sa Crvenom zvezdom u desetom kolu Evrolige.

Saša Vezenkov je bio najbolji sa 21. poenom i sedam skokova, Necipoglu je imao 16 poena, dok je Kori Džozef upisao 12 poena.

U redovima Peristerija Papadakis je bio najefikasniji sa 12 poena.

Olimpijakos ostaje na maksimalnom učinku posle pet kola, dok Peristeri imao tri pobede i dva poraza.

1/4 Vidi galeriju Barselona - Olimpijakos 100:105 posle produžetaka Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia