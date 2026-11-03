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Gledajući statistiku, dvojica košarkaša Crvene zvezde su korisnija od Krisa Džonsa, ali kada se postavi pitanje koje najvažniji igrač crveno-belih, nema puno dilema.

Džons je od početka sezone na visokom nivou i doneo je Ibonu Navaru mnogo dobrog.

Po utakmici postiže 8,8 poena, a uz Karlika Džonsa je lider Evrolige sa 5,9 asistencija u proseku.

Kada je reč o indeksu korisnosti, Kris Džons je 30. u Evroligi, a treći u svom timu, iza Čime Monekea i Džordana Nvore.

Međutim, plejmejker ima indeks 13,7 za manje od 19 i po minuta igre po utakmici, a od 29 košarkaša koji su ispred njega, samo četvorica imaju manju minutažu.

1/5 Vidi galeriju Kris Džons Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia, atroslav Hladny ©/2026 atroslav Hladny/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic

Ono što je možda i najvažnije, Navaro u iskusnom košarkašu ima čoveka koji je od prvog do poslednjeg minuta u potpunosti u utakmici, a posebno se ističe u završnicama utakmica kada, ne samo da preuzima odgovornost, već to radi veoma dobro.

Odličan je primer utakmica u Vilerbanu kada je postigao koš za pobedu uz zvuk sirene.

U Zvezdi nisu glupi, ni ludi

U potpunosti je jasno zašto bi Andrea Trinkijeri, trener PAOK-a, ili bilo koji drugi trener, voleo da ima ovakvog košarkaša u ekipi, pa ni ne čudi priča grčkih medija da je klub iz Soluna spremio 3.000.000 evra za njegovu godišnju platu. Možda jeste čudno što interesovanje stiže u javnost u ovako ranoj fazi sezone...

Međutim, Navaro i njegovi saradnici nisu ni glupi, a ni ludi.

Džons je sa Crvenom zvezdom potpisao dvogodišnji ugovor, što znači da ima garantovan boravak u Beogradu do kraja naredne sezone. Obeštećenje koje bi klub mogao da dobije ne bi nadoknadilo gubitak onoga što plejmejker pruža na terenu i njegovu važnost za tim.

I, naravno, bitan je faktor činjenica da bi bilo izuzetno teško pronaći adekvatnu zamenu.

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