TRINKIJERI MOŽDA MISLI DA JE IBON NAVARO GLUP, ILI LUD! Evo zašto Crvena zvezda ni ne pomišlja da prepusti crno-belima svog igrača
Gledajući statistiku, dvojica košarkaša Crvene zvezde su korisnija od Krisa Džonsa, ali kada se postavi pitanje koje najvažniji igrač crveno-belih, nema puno dilema.
Džons je od početka sezone na visokom nivou i doneo je Ibonu Navaru mnogo dobrog.
Po utakmici postiže 8,8 poena, a uz Karlika Džonsa je lider Evrolige sa 5,9 asistencija u proseku.
Kada je reč o indeksu korisnosti, Kris Džons je 30. u Evroligi, a treći u svom timu, iza Čime Monekea i Džordana Nvore.
Međutim, plejmejker ima indeks 13,7 za manje od 19 i po minuta igre po utakmici, a od 29 košarkaša koji su ispred njega, samo četvorica imaju manju minutažu.
Ono što je možda i najvažnije, Navaro u iskusnom košarkašu ima čoveka koji je od prvog do poslednjeg minuta u potpunosti u utakmici, a posebno se ističe u završnicama utakmica kada, ne samo da preuzima odgovornost, već to radi veoma dobro.
Odličan je primer utakmica u Vilerbanu kada je postigao koš za pobedu uz zvuk sirene.
U Zvezdi nisu glupi, ni ludi
U potpunosti je jasno zašto bi Andrea Trinkijeri, trener PAOK-a, ili bilo koji drugi trener, voleo da ima ovakvog košarkaša u ekipi, pa ni ne čudi priča grčkih medija da je klub iz Soluna spremio 3.000.000 evra za njegovu godišnju platu. Možda jeste čudno što interesovanje stiže u javnost u ovako ranoj fazi sezone...
Međutim, Navaro i njegovi saradnici nisu ni glupi, a ni ludi.
Džons je sa Crvenom zvezdom potpisao dvogodišnji ugovor, što znači da ima garantovan boravak u Beogradu do kraja naredne sezone. Obeštećenje koje bi klub mogao da dobije ne bi nadoknadilo gubitak onoga što plejmejker pruža na terenu i njegovu važnost za tim.
I, naravno, bitan je faktor činjenica da bi bilo izuzetno teško pronaći adekvatnu zamenu.
Bonus video: