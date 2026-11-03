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Partizan bi uskoro mogao da dobije veliko pojačanje u reketu, pošto se Derek Vilis oporavlja od povrede skočnog zgloba koju je zadobio još na početku sezone protiv Olimpije iz Milana.

Kako prenosi "Mozzart Sport", američki krilni centar konačno je skinuo ortopedsku čizmu i očekuje se da početkom naredne nedelje počne da trenira punim intenzitetom.

1/4 Vidi galeriju Derek Vilis Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Valentino Orsini/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Ipak, njegov nastup protiv Baskonije naredne sedmice i dalje je pod znakom pitanja, pa je realnije da se Vilis postepeno vrati kroz utakmice ABA lige.

Njegov povratak bio bi veoma značajan za ekipu Đoana Penjaroje, koja se u prethodnom periodu suočila sa brojnim kadrovskim problemima i kojoj je svaki dodatni kvalitet u reketu preko potreban.

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