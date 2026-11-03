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Uoči velikog okršaja sa Panatinaikosom, stigla je vest koja je zabrinula navijače kraljevskog kluba – povredio se i Fakundo Kampaco!

Jedan od ključnih igrača madridskog tima neće biti u sastavu za predstojeći meč zbog povrede mišića noge, što je potvrdio i trener Reala.

„Ne računamo na njega. Ne mogu da kažem koliko će odsustvovati“, poručio je strateg Madriđana.

Kampacov izostanak predstavlja veliki udarac za Real, koji se već suočava sa pravom kadrovskom krizom. Problemi su se dodatno produbili nakon prethodnog kola i duela sa Fenerbahčeom, u kojem su se povredili Teo Maledon i Mikael Jantunen. Ni njih dvojica neće biti na raspolaganju za okršaj sa atinskim velikanom.

1/7 Vidi galeriju Fakundo Kampaco Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Michele Nucci/IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia, EPA/Javier Lopez Hernandez

Na listi povređenih odranije se nalaze i Gabrijel Dek i Usman Garuba, pa je jasno da Madriđane očekuje izuzetno težak zadatak. Ipak, postoji i razlog za optimizam – Nik Smit Džunior dobio je zeleno svetlo lekarskog tima i mogao bi da se vrati na parket.

Uprkos svim problemima, Real u ovaj susret ulazi sa šest vezanih pobeda u Evroligi i učinkom 6-3. Međutim, Panatinaikos ima još bolji skor – 7-2, kojim se nalazi na samom vrhu tabele, zajedno sa Olimpijakosom.

Spektakl u Madridu zakazan je za sredu od 20.45, a ostaje da se vidi da li će desetkovani Real uspeti da zaustavi moćni Panatinaikos.