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Panatinaikos je napravio veliki podvig u Madridu! Atinski zeleni su posle prave košarkaške drame i produžetka savladali Real sa 115:112, a junak večeri bio je Kendrik Nan, koji je odigrao utakmicu za pamćenje. Ipak, posebnu pažnju privukle su i reči Željka Obradovića posle velikog trijumfa.

Ekipa srpskog stručnjaka imala je čak 15 poena prednosti, ali je umalo prokockala sve što je gradila. Real se vratio u meč, uspeo da izbori produžetak i ozbiljno namuči goste, ali je Panatinaikos u odlučujućim trenucima ipak pokazao karakter i odneo pobedu iz Madrida.

Obradović nije štedeo pohvale na račun rivala, ističući da je publika gledala izuzetno kvalitetnu košarku.

"Bila je ovo fenomenalna utakmica. Real Madrid je igrao odlično, a kada se meč završi u produžetku, jasno je koliko je bilo neizvesno. Morate da budete spremni da igrate 40 ili 45 minuta. Imali smo koncentraciju koja nam je bila potrebna", poručio je Željko.

Nije želeo da traži alibi u prethodnim porazima

Novinare je zanimalo kako je uspeo da podigne ekipu posle neuspeha protiv Efesa u Evroligi i Arisa u domaćem prvenstvu. Obradović, međutim, nije želeo da te rezultate predstavlja kao katastrofu.

"Ne razumem zašto govorite o dva teška poraza. Ovo je zahtevna sezona i svašta može da se dogodi. Protiv Efesa je bila drugačija utakmica, a protiv Arisa smo imali 20 izgubljenih lopti i promašili 23 trojke. Imamo veliki napadački potencijal, ali moramo da smanjimo broj grešaka", objasnio je srpski trener.

Otkrio je i da je stručni štab detaljno analizirao igru Reala, posebno njegovu brzu tranziciju. Panatinaikos je, prema njegovim rečima, znao koliko je važno da zaustavi taj segment igre, a priprema za duel podrazumevala je i pažljivo gledanje snimaka.

Nan zapalio Madrid, Obradović ostao bez reči!

A onda - Kendrik Nan! Amerikanac je ubacio čak 33 poena, od čega neverovatna 23 u poslednjoj četvrtini. Time je postavio rekord Evrolige po broju poena postignutih u jednom kvartalu takmičenja. Kada je bilo najpotrebnije, preuzeo je odgovornost i vukao Panatinaikos kroz najteže trenutke.

1/22 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Obradović je imao poseban razlog da bude zadovoljan njegovom partijom, ali je podsetio i na to koliko je povratak posle povrede komplikovan.

"Nikada mi se u životu nije dogodilo da imam igrača koji je odigrao više utakmica nego što sam ja održao treninga! Njemu nije bilo lako, nije prošao pripreme. On je čovek koji voli košarku i naporno radi. Svi znaju koliko je talentovan. Očekivali smo da dođe ovaj trenutak i morali smo da budemo strpljivi", rekao je Željko.

Dodao je da isti pristup mora da važi i za Kostasa Slukasa, kao i za ostale igrače koji su se vraćali posle povreda. Duga pauza ostavlja trag, a povratak u takmičarski ritam ne može da se dogodi preko noći.

Ipak, Nan je protiv Reala pokazao šta može kada uhvati pravi ritam.

"Imao je fantastičnu napadačku utakmicu. Svi znamo kakav kvalitet poseduje, ali moramo da popravimo i odbranu", zaključio je Obradović.

Panatinaikos je tako stigao do učinka 8-2 i sačuvao prvo mesto na tabeli Evrolige, dok je Realu prekinut niz od šest uzastopnih pobeda na domaćem terenu. Atinski tim sada očekuje novi veliki izazov - duel sa Barselonom, zakazan za 13. novembar.