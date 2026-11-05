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Kakav meč smo mogli da gledamo u Madridu!

Panatinaikos, predvođen Željkom Obradovićem, posle produžetaka je bio bolji od Reala rezultatom 115:112 i o ovoj utakmici će se tek pričati!

Real Madrid - Panatinaikos 112:115 Evroliga Foto: Oscar Gonzalez / Sipa USA / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Pogledajte detalje sa meča Real - Panatinaikos...

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