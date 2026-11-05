Susret je završen rezultatom 112:115 posle produžetaka...
Evroliga
ATOMSKA KOŠARKA U MADRIDU! Pogledajte kako su Panatinaikos i Željko Obradović srušili ekipu Reala (VIDEO)
Slušaj vest
Kakav meč smo mogli da gledamo u Madridu!
Panatinaikos, predvođen Željkom Obradovićem, posle produžetaka je bio bolji od Reala rezultatom 115:112 i o ovoj utakmici će se tek pričati!
Real Madrid - Panatinaikos 112:115 Evroliga Foto: Oscar Gonzalez / Sipa USA / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Pogledajte detalje sa meča Real - Panatinaikos...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši