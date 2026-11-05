RASULO U MAKABIJU PRED DUEL SA PARTIZANOM! Skupoceni centar na izlaznim vratima, ZARATIO SA TRENEROM?! Klubovi već čekaju u redu!
- Makabi razmatra da prosledi Danijela Tajsa drugom klubu, iako je letos stigao kao veliko pojačanje uz dvogodišnji ugovor vredan 4,5 miliona dolara.
- Nemački centar nije pronašao pravu ulogu kod Odeda Kataša, a probleme su mu dodatno pravili povreda zgloba i sve napetiji odnos sa trenerom.
- Partizan u petak dočekuje Makabi u Evroligi, pa ostaje da se vidi da li će Tajs biti u sastavu za duel u Beogradu.
Iz Izraela stižu informacije koje bi mogle da obraduju crno-bele - Danijel Tajs, nemački centar koji je ovog leta stigao u Tel Aviv kao veliko pojačanje, mogao bi već posle nekoliko meseci da napusti "Ponos Izraela"!
Prema pisanju izraelskog portala "Walla Sport", Makabi razmatra mogućnost da prosledi iskusnog centra drugom klubu, a interesovanje za njegove usluge već su pokazale pojedine evropske ekipe.
Tajs je u Tel Aviv stigao uz velika očekivanja. Makabi mu je ponudio dvogodišnji ugovor vredan čak 4,5 miliona dolara, odnosno oko 2,25 miliona po sezoni. U klubu su verovali da će svetski i evropski šampion sa Nemačkom doneti čvrstinu, iskustvo i kvalitet pod košem, ali početak saradnje nije protekao onako kako su se nadali.
Nemački centar nije uspeo da pronađe pravu ulogu u sistemu trenera Odeda Kataša. Situaciju su dodatno zakomplikovali problemi sa zglobom, zbog kojih je propustio pojedine utakmice i kasnije pokušavao da uhvati pravi ritam.
Posebno je odjeknula odluka stručnog štaba da ga protiv Crvene zvezde ne vraća na parket u drugom poluvremenu, dok protiv Pariza uopšte nije dobio priliku. Makabi je tada objašnjavao da je reč o isključivo sportskoj odluci, a ne o ličnom sukobu.
Izraelski mediji navode i da se zakomplikovao odnos između igrača i trenera, dok je njegov status u ekipi postao sve neizvesniji. Ipak, u klubu su ranije poručivali da ne žele tako lako da odustanu od košarkaša za kojeg su izdvojili toliko novca.
Agent progovorio, Tajs želi novu šansu
U čitavu priču uključio se i njegov agent Nadav Mor, koji je javno govorio o nezadovoljstvu nemačkog centra zbog situacije u kojoj se našao.
"Treba pitati Odeda zašto Daniel ne igra", poručio je agent, ističući da je Tajs zdrav, da naporno trenira i da želi da bude deo preokreta u Makabiju.
Mor je dodao da njegov klijent želi bolje da razume šta trener očekuje od njega u napadu i odbrani, kao i da veruje da bi mogao da iskoristi novu priliku ukoliko je dobije.
Prema njegovim rečima, Tajs nije zadovoljan što ne može da pomogne ekipi u teškom periodu, ali ne odustaje od namere da se izbori za mesto u timu.
Partizan dobija dodatni razlog za optimizam?
Tajs je u dosadašnjem delu Evrolige odigrao sedam utakmica i prosečno beležio 7,4 poena, 3,4 skoka i dve asistencije za 18,1 minut na parketu. U domaćem prvenstvu još nije registrovan.
Makabi je ovog leta u njemu video jednog od ključnih igrača, ali sada se sve češće govori o mogućnosti da dve strane krenu različitim putevima. Za klub iz Tel Aviva to ne bi bio jednostavan potez, pre svega zbog visokog ugovora nemačkog centra.
Crno-beli će u petak od 20.45 u Beogradskoj areni ugostiti Makabi u okviru desetog kola Evrolige. Ostaje da se vidi da li će Tajs uopšte biti u sastavu za taj duel i da li će dobiti priliku da zaigra protiv Partizana.