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Dobre vesti za Partizan pred važan duel sa Makabijem!

Iz Izraela stižu informacije koje bi mogle da obraduju crno-bele - Danijel Tajs, nemački centar koji je ovog leta stigao u Tel Aviv kao veliko pojačanje, mogao bi već posle nekoliko meseci da napusti "Ponos Izraela"!

Prema pisanju izraelskog portala "Walla Sport", Makabi razmatra mogućnost da prosledi iskusnog centra drugom klubu, a interesovanje za njegove usluge već su pokazale pojedine evropske ekipe.

Tajs je u Tel Aviv stigao uz velika očekivanja. Makabi mu je ponudio dvogodišnji ugovor vredan čak 4,5 miliona dolara, odnosno oko 2,25 miliona po sezoni. U klubu su verovali da će svetski i evropski šampion sa Nemačkom doneti čvrstinu, iskustvo i kvalitet pod košem, ali početak saradnje nije protekao onako kako su se nadali.

1/6 Vidi galeriju Danijel Tajs Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, ELSA / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nemački centar nije uspeo da pronađe pravu ulogu u sistemu trenera Odeda Kataša. Situaciju su dodatno zakomplikovali problemi sa zglobom, zbog kojih je propustio pojedine utakmice i kasnije pokušavao da uhvati pravi ritam.

Posebno je odjeknula odluka stručnog štaba da ga protiv Crvene zvezde ne vraća na parket u drugom poluvremenu, dok protiv Pariza uopšte nije dobio priliku. Makabi je tada objašnjavao da je reč o isključivo sportskoj odluci, a ne o ličnom sukobu.

Izraelski mediji navode i da se zakomplikovao odnos između igrača i trenera, dok je njegov status u ekipi postao sve neizvesniji. Ipak, u klubu su ranije poručivali da ne žele tako lako da odustanu od košarkaša za kojeg su izdvojili toliko novca.

Agent progovorio, Tajs želi novu šansu

U čitavu priču uključio se i njegov agent Nadav Mor, koji je javno govorio o nezadovoljstvu nemačkog centra zbog situacije u kojoj se našao.

"Treba pitati Odeda zašto Daniel ne igra", poručio je agent, ističući da je Tajs zdrav, da naporno trenira i da želi da bude deo preokreta u Makabiju.

Mor je dodao da njegov klijent želi bolje da razume šta trener očekuje od njega u napadu i odbrani, kao i da veruje da bi mogao da iskoristi novu priliku ukoliko je dobije.

Prema njegovim rečima, Tajs nije zadovoljan što ne može da pomogne ekipi u teškom periodu, ali ne odustaje od namere da se izbori za mesto u timu.

Partizan dobija dodatni razlog za optimizam?

Tajs je u dosadašnjem delu Evrolige odigrao sedam utakmica i prosečno beležio 7,4 poena, 3,4 skoka i dve asistencije za 18,1 minut na parketu. U domaćem prvenstvu još nije registrovan.

Makabi je ovog leta u njemu video jednog od ključnih igrača, ali sada se sve češće govori o mogućnosti da dve strane krenu različitim putevima. Za klub iz Tel Aviva to ne bi bio jednostavan potez, pre svega zbog visokog ugovora nemačkog centra.

Crno-beli će u petak od 20.45 u Beogradskoj areni ugostiti Makabi u okviru desetog kola Evrolige. Ostaje da se vidi da li će Tajs uopšte biti u sastavu za taj duel i da li će dobiti priliku da zaigra protiv Partizana.