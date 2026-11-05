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Košarkaši Partizana u okviru 10. kola Evrolige dočekuju ekipu Makabija iz Tel Aviva u Beogradskoj areni (petak, 20.45 časova).

Strateg crno-belih Đoan Penjaroja poručio je na konferenciji za medije da ekipa, bez obzira na kadrovske poteškoće, mora pružiti maksimum kako bi stigla do trijumfa.

"Fokusirani smo samo na sutrašnju utakmicu, ona je veoma važna za nas. Moramo da pružimo sto odsto svojih mogućnosti. U suprotnom nećemo imati šanse da pobedimo. Makabi je veoma dobar tim, sa talentovanim igračima i odličnim trenerom. Izgubili su nekoliko poslednjih nekoliko utakmica i imaju određenih problema, kao i mnoge ekipe u Evroligi. Ako budemo razmišljali o tome da oni imaju nedaće, da nemaju dobru hemiju i da loše igraju odbranu, onda ćemo mi biti u velikom problemu", rekao je Penjaroja.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Zdravstveni bilten u timu i dalje stvara brige stručnom štabu, pošto je nastup pojedinih prvotimaca pod znakom pitanja.

"U ovom trenutku imamo igrače čiji je nastup neizvestan, ali još nemam konačan spisak igrača za sutrašnju utakmicu. Nekoliko igrača ima zdravstvenih problema. Pokušaćemo da nastupimo u sličnom sastavu kao na prethodnim utakmicama. Derek Vilis i Tonje Džekiri su i dalje van stroja", izjavio je trener Partizana.

Osvrnuo se španski stručnjak i na proces adaptacije novajlija Roberta Frenksa i Antonija Rivsa, kao i na povratak kapitena.

"Tokom sezone nije lako dovoditi nove igrače, posebno one koji nemaju iskustva u Evropi i Evroligi, a pritom nemamo mnogo vremena za trening. Ipak, jasno je da su Rivs i Frenks svakim danom sve bolji. Sve bolje razumeju naš sistem igre i svoje uloge u ekipi, a iz dana u dan pružaju sve bolje partije. Takođe, veoma dobra vest je povratak Vanje u tim. Međutim, posle ozbiljne povrede moramo da budemo strpljivi sa njim", poručio je Penjaroja.

Kao jedan od ključnih segmenata za podizanje nivoa igre, trener crno-belih označio je realizaciju sa distance.

"Moramo da popravimo procente šuta, posebno kada imamo otvorene pozicije. Mislim da dolazimo do dobrih šuteva, ali naš posao kao trenera jeste da pomognemo ekipi da stvara još kvalitetnije pozicije za šut. Igrači na treninzima imaju dobre procente i nije uobičajeno da na utakmicama šutiramo sa ovako slabim procentima", rekao je Penjaroja.

Crno-beli u ovaj duel ulaze sa 12. pozicije na tabeli uz skor od četiri pobede i pet poraza, dok je tim iz Tel Aviva trenutno na 17. mestu sa učinkom 2-7.

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