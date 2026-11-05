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Košarkaši Partizana u petak od 20.45 u Beogradskoj areni igraju protiv Makabija u okviru desetog kola Evrolige. Crno-beli dočekuju ovaj susret na 12. mestu sa skorom 4/5, dok je Makabi na 17. poziciji sa učinkom 2/7.

Na konferenciji za medije pred duel sa izraelskim timom govorio je prvotimac Partizana Luka Vildoza.

"Mislim da je najvažnije da nastavimo da gradimo našu igru i napredujemo kao tim. Imamo još neke stvari koje moramo da popravimo, posebno kada je reč o tome da svih 40 minuta igramo na istom nivou. Zato se ovde ne radi o Makabiju, nego o nama, o tome da nametnemo igru kakvu želimo i da sutra dođemo do pobede", rekao je Vildoza na konferenciji za medije.

1/11 Vidi galeriju Argentinski košarkaš Luka Vildoza Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Printscreen / Twitter / PartizanBC

Košarkaš Partizana je naveo da je velika konkurencija dobra za tim.

"Posebno na treninzima, jer te tera da budeš bolji i da napreduješ. Kroz takvu konkurenciju možeš i bolje da upoznaš karakter svojih saigrača. Ali istovremeno, svi smo ovde zbog jedne stvari, a to je da pobeđujemo. Zato to ne gledam kao međusobno takmičenje. Nadam se da ćemo sutra svi odigrati dobro", istakao je Vildoza.

Crno-bele u nastavku takmičenja očekuje serija od četiri uzastopne utakmice u Beogradu.

"Mislim da ćemo tokom novembra biti ovde i sigurno je dobra stvar što ćemo biti kod kuće, sa porodicama, i što ćemo imati priliku da se još bolje povežemo kao tim. Ali istovremeno, svaka utakmica je važna. Evroliga je teška, bez obzira na to da li igraš kod kuće ili u gostima. Nadam se da ćemo ostvariti što više pobeda, ali moramo da idemo utakmicu po utakmicu", naveo je argentinski košarkaš.

Vildoza je istakao da Partizan mora svih 40 minuta da igra na istom nivou.

"Nismo igrali dobro tri ili četiri minuta protiv Fenerbahčea, pa tri ili četiri minuta protiv Asvela, i protivnici su to iskoristili. Nadam se da ćemo uspeti da popravimo te stvari i da ćemo da budemo bolji. Moramo nekako da rešimo taj problem i vratimo se pobedama", istakao je Vildoza.

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