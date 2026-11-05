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Pred meč desetog kola Evrolige protiv Makabija, koji se igra u petak od 20.45 časova u Beogradskoj areni, novinarima se obratio i Robert Frenks. Partizan u meč ulazi sa 12. mesta na tabeli (4/5), dok je protivnik na 17. poziciji sa skorom 2/7.

Košarkaš Partizana Robert Frenks, koji je nedavno pojačao "crno-bele", izjavio je da se lako prilagođava na igru beogradskog kluba.

"Saigrači i treneri čine da bude tako i stvarno mi je sjajno za sada. Najteže je uklopiti se u novu sredinu u kojoj se ostali nalaze već neko vreme. To i naučiti sistem i šta trener želi. Ne mogu da kažem da je bilo teško, ali jeste izazovno i nešto što moram da uradim", rekao je Frenks.

"Atmosfera na dva gostovanja koja smo imali je bila sjajna, ali to sam i očekivao. Ja volim da se nadmećem i to ovde i doživljavam", dodao je košarkaš Partizana.

Frenks je rekao da jedva čeka da zaigra pred navijačima Partizana u Beogradu.

"Čuo sam mnogo priča, video sam mnogo toga na društvenim mrežama i uzbuđen sam. Mislim da su naši navijači najbolji u Evroligi, tako da ću dati sve od sebe da se pokažem pred njima", istakao je Frenks.

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