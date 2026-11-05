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Košarkaši Olimpijakosa dočekaće sutra od 20.15 časova Crvenu zvezdu u utakmici 10. kola Evrolige.

"Očekuje nas veoma zahtevna utakmica. Trenutni odnos snaga nam ne ide u prilog, s obzirom na to kako Crvena zvezda igra. Trenutno su u odličnoj formi. Postižu mnogo poena, stiču veliku prednost, a i odbrana im je čvrsta - brojke to potvrđuju. Protivnike dovode u situaciju da imaju najniži procenat šuta za dva poena, što znači da veoma dobro štite obruč. U poslednje vreme se u velikoj meri oslanjaju na preuzimanja, pri čemu često koriste Odželeja na poziciji centra. Stoga smatram da je ovo jedna specifična utakmica", rekao je Barcokas, a prenosi sajt kluba.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

On je naveo da ima veliko poštovanje prema treneru Crvene zvezde Ibonu Navaru.

"On gradi timove koji imaju svoj identitet, a kako vreme odmiče, čini svoj tim sve boljim. Ovo je veoma teška utakmica i moramo dobro da odigramo da bismo pobedili", izjavio je trener Olimpijakosa.

Barcokas je istakao da su povrede u ovom trenutku glavna karakteristika sezone u Evroligi.

"Ako nadležni treba na nešto da obrate pažnju, onda je to problem povreda. Kada tim na svakoj utakmici ostane bez jednog ili dva igrača, on i dalje mora da ostane konkurentan i da nastavi da pobeđuje. Ako se igrači koji su po prirodi takmičarski nastrojeni drže plana igre, imamo dobre šanse da pobedimo u svakom meču, bez obzira na to koliko igrača odsustvuje sa terena", poručio je Barcokas.

Trener Olimpijakosa je dodao da klubu neće biti lako da nađe zamenu za povređenog Žana Montera.

Žan Montero u dresu Olimpijakosa Foto: Irina R Hipolito / AFP / Profimedia

"Iskustvo mi govori da cemo, ako pokušamo da pronađemo još jednog Montera, sto odsto ćemo doživeti neuspeh, jer drugog Montera nema. On je toliko dobar igrač - sa svojim specifičnim skupom karakteristika, nemoguce je pronaci nekoga istog kalibra. Moramo da pronađemo dobrog igrača, koji može imati slične ili drugačije karakteristike. U ovom trenutku ne tražimo neke konkretne osobine, vec jednostavno dobrog igrača koji odgovara potrebnom standardu", rekao je Barcokas.

Olimpijakos je drugoplasirani na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i dva poraza, dok je Zvezda na trećem mestu sa učinkom 6-3.

(Tanjug)