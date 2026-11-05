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Trener crveno-belih Ibon Navaro doneo je važnu odluku pred ovaj meč.

03:48 Ibon Navaro o Crvenoj zvezdi pred Makabi Izvor: Dragan Kostić/Tačno

Neko je morao da otpadne sa spiska, a u pitanju je centar crveno-belih Džonatan Motli.

Navaro je odlučio i prednost dao Kristijanu Koloku i Ebuki Izunduu, pa je rešio da nekadašnji košarkaš Hapoel Tel Aviva ostane u Beogradu, preneo je "Meridian sport".

Imala je Zvezda problem sa administracijom kada je u pitanju Koloko, pošto je on kamerunski državljanin, te su drugačiji protokoli oko ulaska u Evropsku uniju.

Zvezda trenutno ima odličan skor od šest pobeda i tri poraza, ali slede joj četiri vezana paklena gostovanja. Protiv Olimpijakosa, Reala, Milana i Barselone.

Utakmica je na programu u petak u Pireju sa početkom u 20.15 časova.