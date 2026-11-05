Košarkaši Crvene zvezde gostuju Olimpijakosu u utakmici 10. kola Evrolige.
EVROLIGA
NAVARO PRELOMIO PRED OLIMPIJAKOS: Zvezda bez jednog igrača putuje u Atinu!
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Trener crveno-belih Ibon Navaro doneo je važnu odluku pred ovaj meč.
Neko je morao da otpadne sa spiska, a u pitanju je centar crveno-belih Džonatan Motli.
Navaro je odlučio i prednost dao Kristijanu Koloku i Ebuki Izunduu, pa je rešio da nekadašnji košarkaš Hapoel Tel Aviva ostane u Beogradu, preneo je "Meridian sport".
Imala je Zvezda problem sa administracijom kada je u pitanju Koloko, pošto je on kamerunski državljanin, te su drugačiji protokoli oko ulaska u Evropsku uniju.
Zvezda trenutno ima odličan skor od šest pobeda i tri poraza, ali slede joj četiri vezana paklena gostovanja. Protiv Olimpijakosa, Reala, Milana i Barselone.
Utakmica je na programu u petak u Pireju sa početkom u 20.15 časova.
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