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Na ovom meču pred navijačima Partizanima debitovaće Robert Frenks čiji je dolazak izazvao veliku pažnju.

1/4 Vidi galeriju Robert Frenks, novo pojačanje KK Partizan Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia, Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

"Čuo sam mnoge priče o Partizanovoj publici, video sam i mnogo toga na društvenim mrežama, tako da sam baš uzbuđen. Mislim da su naši navijači najbolji u Evroligi, tako da ću dati sve od sebe da se pokažem pred njima. Svako ko voli košarku i nadmetanje trebalo bi da uživa u takvoj atmosferi", poručio je Frenks uoči meča.

Frenks navodi da se brzo prilagođava na novu sredinu.

- Brzo i lako se prilagođavam. Saigrači i treneri čine sve da bude tako i stvarno mi je sjajno za sada. Najteže je kada usred sezone dođeš u novo okruženje, u kojem su ostali već uigrani. Treba da upoznam sistem, da razumem šta stručni štab želi. To je izazov koji moram da savladam.

Zanimljivo da je Amerikanac voli da igra odbranu, što nije svojstveno igračima sa tog podneblja.

"Za mene je bitno da izađem na teren, da se borim i budem potpuno koncentrisan na odbranu. Mislim da je to veoma bitno, jer ovo je timski sport. Na meni je da uradim svoj deo posla. Visok je nivo igre u Evroligi, a konkurencija žestoka, to je jasno. Volim da se nadmećem, tako da se radujem svemu tome" zaključio je Robert Frenks.