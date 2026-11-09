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Trener Crvene zvezde, Ibon Navaro, govorio je za španski „Tirando a fallar“ o boravku u Beogradu, rezultatima crveno-belih, učenju jezika, kao i o saradnji sa sportskim direktorom kluba, Milošem Teodosićem.

Španski stručnjak je tokom leta stigao iz Unikahe, pa je i pored nešto sporijeg starta sezone brzo posložio redove beogradskog tima. Zvezda u ovom trenutku zauzima drugo mesto na tabeli Evrolige uz učinak od 7-3, a značajan doprinos ovakvom plasmanu dali su Navaro na klupi i Teodosić na direktorskoj funkciji.

Govoreći o odnosu sa Teodosićem, strateg crveno-belih otkrio je pojedine detalje njihovog zajedničkog rada:

1/9 Vidi galeriju Miloš Teodosić novi sportski direktor KK Crvena zvezda Foto: KK Crvena Zvezda

„Ponekad je veoma zabavno, kada vidi neke stvari pita 'šta radi ovaj?'. Onda mu ja kažem 'Miloše, znaš da više nema igrača kao što si ti, razumeš?'. I dalje ima tu viziju košarke iz tog ugla košarkaša i to mnogo pomaže. Nije isto raditi u Unikahi četiri godine sa egom tih igrača koji su tamo ostavili ego po strani, iako su neki prethodno bili u Evroligi. Nije isto nositi se sa njihovim egom i sa nekim drugim tipom evroligaških igrača koji su uveliko afirmisani i samo razmišljaju o tome kako da u budućnosti potpišu višemilionske ugovore. U tom pogledu Teodosić ti pruža perspektivu do koje bi ti sam teško došao, jer ne poznaješ dovoljno kako njihove glave funkcionišu i u tome dosta pomaže.“

Navaro je istakao i važnost potpisa Kristijana Koloka, ocenivši taj potez rukovodstva kao pun pogodak:

„Pomaže nam mnogo, imali smo samo Motlija i Izundua na poziciji centra i hteli smo da ostavimo još jedno mesto, da vidimo šta će biti sa onima koji se otvore iz NBA lige. Tražili smo takav tip igrača, čim se pojavila mogućnost, pričao sam sa njim. Znao sam nešto o njemu jer sam ga dosta gledao tokom leta, rekli su mi da je porodičan čovek, razgovarali smo i klub je uspeo da dogovori saradnju sa njim. Tačno je da je njegov dolazak imao veliki uticaj na našu igru, inteligentan je, spreman da trenira. Ima prave navike koje mora da ima igrač iz NBA lige i brzo se uklopio. Ta njegova prisutnost na terenu zna malo i da zastraši rivala, što je dobro. Njegov način igre u odbranu je veliki plus za nas, takođe je veoma dobra i u napadu.“

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Španski trener se na kraju osvrnuo i na savladavanje srpskog jezika, uz opasku da ga okruženje savetuje sasvim suprotno:

„Učim svaki dan po malo, uz pomoć jedne aplikacije, ali je veoma težak jezik. Mogu recimo da odem u restoran i da naručim hranu. Doduše, ceo svet me savetuje da ne učim srpski, kažu mi da je bolje da što manje razumem. Neki bivši igrači koji su živeli u Beogradu i neki treneri i asistenti su mi rekli 'Ibone, bolje je da ne razumeš ništa, ni da čitaš, ni da slušaš, ni da vidiš'.“

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